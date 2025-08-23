Japanke – opasne ili ne?

Prozračne i lagane, brzo se obuvaju i izuvaju, noge u njima vam se neće oznojiti i smrdeti – za mnoge, japanke su verni drug tokom leta iako se tvrdi da izazivaju naprezanje i probleme s kukovima ili leđima. Ali mnogi ortopedi će reći da „doza čini otrov”. Za zdrava stopala bez ikakvih deformiteta odlazak na plažu u japankama nije problem, pa čak ni za ljude koji imaju spušteni svod ili ravna ili raširena stopala.

Ali duga pešačenja i sportske aktivnosti u japankama sigurno nisu preporučljivi. Nemaju uložak, nemaju potporu za petu i amortizaciju u ključnim oblastima, pa se u japankama prave kraći i manje energični koraci, a pošto je đon za stopalo pričvršćen samo tankim trakama, prsti se grče. Njihovi ljubitelji vrlo dobro znaju da japanka lako spada s nogu. Sve su to razlozi, kako ortopedi kažu, da se menja ugao pomeranja skočnih zglobova, pa je hodanje posle dužeg vremena veoma naporno. Neke studije su ukazale i na promene u zglobovima kolena i kuka. I naposletku, rizik od povreda na klizavim površinama u japankama je veći. Zato bi ipak možda bilo bolje da nosite letnju obuću sa širim kaiševima i debljim ulošcima.

Otkad deca mogu da nose japanke?

Ne postoji jasan odgovor. Važno je da dete već sigurno hoda, trči i skače. Ali ako savija prste na nogama da bi se držalo za obuću, to nije opušten i zdrav način kretanja. Ali od uzrasta deteta mnogo je važnije gde i koliko dugo može da nosi japanke. Neće mu škoditi nekoliko metara po plaži u japankama. Postoje i one s kaiševima, mada često mogu da izazovu plikove između palca i drugog prsta zbog trenja tračice za razdvajanje. Svakako deci ne dajte da nose japanke duže vreme ili dok trče, voze bicikl… Đon može da sklizne, pa zglob može da se izvrne ,a japanka da se čak zaglavi u pedale ili lanac.

Ako kupujete japanke bez uloška, đon ne bi trebalo da se savija u sredini, već uglavnom u predelu „jagodice stopala”, to jest na prednjem delu stopala, ili da bar bude malo malo deblji kako bi ublažio udarce, posebno na petama. Što su kaiševi širi, stopalo će bolje prianjati uz obuću. Imajte u vidu da vam japanke na plaži lako mogu odplutati u vodi, pa je bolje da imate specijalnu obuću za plažu.

Najbolje što možete učiniti za zdrava dečja stopala jeste da im dozvolite da hodaju bosi što je više moguće po različitim suvim i vlažnim površinama. Takođe, igre sa stopalima, kao što je podizanje komadića papira samo prstima ili hodanje na prstima, na razigran način treniraju mišiće svoda stopala i skočnog zgloba.

(Pančevac)

