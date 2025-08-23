 Evo koja kupališta imaju ocenu dobar za kupanje

Na osnovu Ugovora o ispitivanju kvaliteta površinskih voda, zaključenog između Gradske uprave Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, stručnjaci Zavoda i ove godine redovno prate stanje voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju.

Obim analiza obuhvata mikrobiološke parametre (fekalne i ukupne koliformne bakterije, crevne enterokoke, broj aerobnih heterotrofa) i fizičko-hemijske pokazatelje (temperatura, pH, kiseonik, BPK5, HPK, nitrati, teški metali, deterdženti i drugi indikatori).

Na osnovu rezultata, kupališta na Tamišu u Pančevu i Jabuci, na Dunavu (Bela Stena – levo i desno od špica), Ponjavici (Omoljica i Banatski Brestovac), kao i kupalište u Ivanovu, ne preporučuju se za kupanje i rekreaciju.

Jedino kupalište koje ispunjava uslove i može se koristiti za kupanje je Tamiš u Glogonju.

Sa mikrobiološkog aspekta, voda na svim mernim mestima zadovoljava Uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija, a indeks kvaliteta vode je „dobar“ na Tamišu u Jabuci i Glogonju, kao i na Dunavu (Bela Stena levo i desno od špica). Na ostalim mestima ocenjen je kao „loš“.

(Pančevac)