 Evo koja kupališta imaju ocenu dobar za kupanje

12:00
23.08.2025
Na osnovu Ugovora o ispitivanju kvaliteta površinskih voda, zaključenog između Gradske uprave Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, stručnjaci Zavoda i ove godine redovno prate stanje voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju.
Obim analiza obuhvata mikrobiološke parametre (fekalne i ukupne koliformne bakterije, crevne enterokoke, broj aerobnih heterotrofa) i fizičko-hemijske pokazatelje (temperatura, pH, kiseonik, BPK5, HPK, nitrati, teški metali, deterdženti i drugi indikatori).
Jedino kupalište koje ispunjava uslove i može se koristiti za kupanje je Tamiš u Glogonju.
(Pančevac)