„Dani rokenrola“ 13. put u Pančevu

11:18

24.08.2025

Foto: Pančevac

Trinaesti Dani pančevačkog rokenrola biće održani 4. i 5. septembra na platou ispred Kulturnog centra Pančevo.

Obe večeri program počinje u 20 sati. Prvog dana nastupaju: „Steam team band“, „Rupertov podrum“, „Katarinini idoli“, „Baštovani“, „Direkt drive“, „Cenzura“. Drugog dana nastupaju: „Bend 200+“, „Eho“, „Kreativni nered“, „Mad for cure“, „Antikora“.

