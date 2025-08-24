„Dani rokenrola“ 13. put u Pančevu

Ko duže u Srbiji prima penzije – muškarci ili žene
Trinaesti Dani pančevačkog rokenrola biće održani 4. i 5. septembra na platou ispred Kulturnog centra Pančevo.
Obe večeri program počinje u 20 sati. Prvog dana nastupaju: „Steam team band“, „Rupertov podrum“, „Katarinini idoli“, „Baštovani“, „Direkt drive“, „Cenzura“. Drugog dana nastupaju: „Bend 200+“, „Eho“, „Kreativni nered“, „Mad for cure“, „Antikora“.
Rezan je slavski kolač: Hramovna slava u Debeljači
eur
117.17 RSD
aud
64.90 RSD
cad
72.67 RSD
sek
10.49 RSD
chf
124.77 RSD
gbp
135.42 RSD
usd
101.14 RSD
bam
59.91 RSD