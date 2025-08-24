Železničar u završnici pobedio Radnik u Surdulici
22:02
24.08.2025
Fudbaleri Železničara iz Pančeva pobedili su večeras na gostovanju Radnik iz Surdulice sa 2:1, u utakmici šestog kola Super lige Srbije.Gosti su do vođstva stigli u 47. minutu, kada se u strelce upisao Sava Petrov.
Radnik je izjednačio u 72. minutu preko Martina Novakovića, dok je pobedu timu iz Pančeva doneo Janko Jevremović u 88. minutu.
Železničar posle treće vezane pobede zauzima četvrto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 11 bodova, a Radnik je 13. sa četiri boda.
U sledećem kolu Železničar dočekuje subotički Spartak, dok Radnik gostuje Partizanu.
(Pančevac)
Koković pred Surdulicu: Svako je spreman da pruži maksimum
22:02
24.08.2025
18:00
24.08.2025
17:00
24.08.2025
16:00
24.08.2025
10:00
23.08.2025
19:11
17.08.2025
eur
117.17 RSD
aud
64.90 RSD
cad
72.67 RSD
sek
10.49 RSD
chf
124.77 RSD
gbp
135.42 RSD
usd
101.14 RSD
bam
59.91 RSD
Gostujemo ekipi koja je u dve utakmice kod kuće ozbiljno nadigrala Čukarički i TSC, ekipe koje su nominalno po renomeu u vrhu našeg fudbala, tako da nas ne očekuje nimalo lak zadatak.
16:00
23.08.2025
15:11
23.08.2025
Trener Železničara Radomir Koković zadovoljan je izdanjem tima u pobedi nad niškim Radničkim.
11:50
18.08.2025
21:44
17.08.2025