Železničar u završnici pobedio Radnik u Surdulici

Fudbaleri Železničara iz Pančeva pobedili su večeras na gostovanju Radnik iz Surdulice sa 2:1, u utakmici šestog kola Super lige Srbije.Gosti su do vođstva stigli u 47. minutu, kada se u strelce upisao Sava Petrov.

Radnik je izjednačio u 72. minutu preko Martina Novakovića, dok je pobedu timu iz Pančeva doneo Janko Jevremović u 88. minutu.

Železničar posle treće vezane pobede zauzima četvrto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 11 bodova, a Radnik je 13. sa četiri boda.

U sledećem kolu Železničar dočekuje subotički Spartak, dok Radnik gostuje Partizanu.

(Pančevac)

