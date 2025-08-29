Snovi se ostvaruju: 3 horoskopska znaka čeka ispunjenje želja u septembru

Septembar 2025. stiže sa posebnom atmosferom, kao da sam univerzum zadržava dah i posmatra da li smo spremni da primimo ono o čemu dugo sanjamo.

Za mnoge, ovaj mesec će biti period introspekcije, rada na sebi i razmišljanja o budućim koracima. Međutim, za određene znakove, septembar će značiti mnogo više od toga. Biće to mesec u kome se snovi ostvaruju, ciljevi približavaju, a dugogodišnje želje dobijaju šansu da postanu stvarnost.

U astrologiji, tajming je često ključan. Možemo uložiti trud i imati jasnu viziju, ali tek kada se planete poravnaju, otvorimo se sinhronicitetima i nađemo se u pravom trenutku – stvari počinju da dolaze na svoje mesto. Upravo je to vrsta energije koja oblikuje septembar 2025. godine, a tri horoskopska znaka biće u samom centru ovog procesa.

Za Vage, Škorpiju i Ribe, ovo će biti mesec u kome se priča života menja. Njihove želje će dobiti šansu da se ostvare – bilo kroz ljubav, karijeru, lični rast ili unutrašnje isceljenje.

Kosmička faza septembra 2025.

Da bismo razumeli zašto ovi znaci dobijaju posebnu podršku, potrebno je pogledati planetarne tranzite koji oblikuju mesec. A septembar 2025. nije običan mesec – gotovo je kao astrološki spektakl.

Na samom početku, 1. septembra, Saturn se vraća retrogradno u Ribe. Ova planeta donosi lekcije, karmu i podsetnik na ono što još nismo završili. Njen povratak otvara vrata za završetak započetih poglavlja, završavanje priča i donošenje novih odluka koje su sada jasnije i zrelije.

Samo nekoliko dana kasnije, 7. septembra, dešava se pomračenje Meseca u Ribama. Pomračenja su uvek prekretnice – donose završetke, ali i početke. Ovo pomračenje osvetljava ono što treba da se oslobodimo, oslobađa nas emocionalnog prtljaga i otvara prostor za nove blagoslove.

Sredina meseca dodatno pomera dinamiku. Merkur ulazi u Vagu, Venera se seli u Devicu, a komunikacija i odnosi dobijaju novu dimenziju. To je vreme kada postajemo jasniji u svojim izrazima i realniji u svojoj ljubavi, kada reči postaju mostovi umesto prepreka.

Zatim, 21. septembra, pomračenje Sunca u Devici donosi talas novih početaka. Kao snažan mlad Mesec, otvara mogućnosti koje se protežu daleko u budućnost.

Samo dan kasnije, 22. septembra, Sunce se seli u Vagu, označavajući jesenju ravnodnevicu – simbol ravnoteže i novih ciklusa. Istog dana, Mars ulazi u Škorpiju, pojačavajući odlučnost, hrabrost i strast.

Kombinacija ovih tranzita stvara snažan mesec pun promena. Svaki znak će osetiti promene na svoj način, ali Vaga, Škorpija i Ribe će biti one čije će želje biti najjasnije oblikovane i materijalizovane.

Vaga

Za Vage, septembar donosi dugo očekivano olakšanje. Veći deo godine su se borile da pronađu ravnotežu u svojim životima, noseći se sa odgovornostima i često stavljajući druge ispred sebe. Sada se karte okreću i energija počinje da radi u njihovu korist.

Saturnov retrogradni povratak u Ribama pomaže Vagama da se oslobode obaveza i navika koje im više ne služe. To je kao čišćenje prostora – emocionalnog i praktičnog – kako bi se napravilo mesta za nešto bolje. Pomračenje Meseca u Ribama dodatno naglašava završetke i oslobađa ih svega što je bilo teret.

Ono što sledi je jasnija komunikacija i sposobnost da izraze svoje potrebe. Kada Merkur uđe u njihov znak sredinom meseca, Vage konačno dobijaju glas koji se čuje i ceni. To je vreme kada mogu da istupe napred, podele svoje ideje i budu prepoznate po onome što donose.

Profesionalno, septembar donosi prodore. To može biti novi projekat, unapređenje ili prilika koja se savršeno uklapa u njihove dugoročne ciljeve. Jupiter osvetljava njihovo polje karijere i sugeriše da će se dugogodišnje želje sada početi ostvarivati.

Ulazak Sunca u Vagu 22. septembra donosi im novi talas energije i osećaj svežeg početka. Ovo je trenutak kada Vage izlaze iz senke i pokazuju svetu ko su zaista. Njihova aura privlači pažnju, a ljudi žele da budu deo njihove priče.

Ljubavni život takođe cveta. Iskreni razgovori sa partnerom mogu rešiti dugogodišnje neslaganja, dok samohrane Vage mogu upoznati osobu koja im pruža osećaj harmonije i prirodne povezanosti. Septembar im donosi upravo ono što žele – život u ravnoteži, sa osećajem ispunjenosti i unutrašnjeg mira.

Škorpija

Za Škorpije, septembar 2025. biće mesec u kome će njihova unutrašnja snaga doći do punog izražaja. Njihov intenzitet i strast su ih uvek vodili kroz život, ali sada će sve prepreke početi da se ruše i otvaraju put ka njihovom cilju.

Saturnov povratak u Ribe aktivira carstvo kreativnosti i unutrašnjih želja, a pomračenje Meseca im pomaže da zatvore staro poglavlje i fokusiraju se na ono što ih zaista pokreće. Možda su morali da čekaju do sada, ali sada je vreme da im se snovi ostvare.

(Pančevac/Atma.hr)

