Od Opštine Kovačica 222 ranca za sve đake prvake

I ove godine opština Kovačica obezbedila je besplatne anatomske rančeve za sve đake prvake. Na početku školske godine, 1. septembra, ukupno 222 učenika dobiće svoj ranac kao poklon lokalne samouprave.

Ova tradicija, koju opština sprovodi već godinama, ima za cilj da mališanima ulazak u školske klupe učini radosnijim i bezbrižnijim, dok roditeljima pruža dodatnu podršku.

Predsednik opštine Petar Višnjički istakao je da lokalna samouprava tokom leta intenzivno radi na unapređenju uslova za boravak i rad dece, kako u osnovnim školama, tako i u predškolskoj ustanovi Kolibri.

U Kovačici je izvršena zamena PVC stolarije,

u Idvoru je repariran toalet i zamenjen pod u kabinetu za biologiju,

u sportskoj hali u Debeljači postavljena je savremena LED rasveta, koja je energetski efikasnija.

Što se tiče objekata predškolske ustanove: u Padini su okrečene sve prostorije,

u Samošu će krečenje uskoro biti obavljeno,

u Crepaji je adaptiran hodnik i zamenjena PVC stolarija, a radovi će biti završeni do kraja avgusta.

Takođe, u vrtićkoj trpezariji zamenjen je prozor, a u narednim danima predviđeno je i krečenje hodnika i same trpezarije.

Lokalna samouprava poručuje da će nastaviti da ulaže u obrazovne ustanove, kako bi svi učenici i predškolci novu školsku godinu dočekali u boljim, bezbednijim i prijatnijim uslovima.

(Pančevac)

