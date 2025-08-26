Srećan Međunarodni dan pasa! Danas slavimo naše verne njuške koje život čine lepšim

Međunarodni dan pasa obeležava se širom sveta kao praznik posvećen onima koji nas svakodnevno podsećaju šta znači bezuslovna ljubav. Njihov radosni lavež, pogledi puni poverenja i neumorno mahanje repom nisu samo gestovi – to su dokazi da je čovek psu uvek centar sveta.

Psi – lek za srce i dušu

Kažu da je pas jedino biće koje vas voli više nego sebe. Nauka potvrđuje da prisustvo psa smanjuje stres, snižava krvni pritisak i donosi više radosti u svakodnevnicu. Ali ono što je važnije od svih istraživanja jeste ono što osećamo: utehu kada spuste šapu na naš dlan, sreću kada nas probude da krenemo u šetnju i toplinu kada jednostavno legnu kraj nas.

Pomoć onima bez doma

Na ovaj dan ne slavimo samo pse koje imamo uz sebe, već i one koji još uvek čekaju svoj dom. Hiljade napuštenih njuški širom sveta sanja o tome da pronađe nekoga ko će ih voleti. Poseta azilu, udomljavanje ili makar donacija hrane i starih ćebadi može promeniti nečiji život – a zauzvrat dobijamo zahvalnost i ljubav kakvu ništa drugo ne može da pruži.

Kako obeležiti Međunarodni dan pasa

Povedite svog ljubimca na posebno dugo druženje ili avanturu.

Poklonite mu novu igračku ili omiljenu poslasticu.

Napravite fotografiju ili video i podelite je uz poruku o važnosti ljubavi prema životinjama.

Ako nemate psa, posetite azil – možda baš vi pronađete najboljeg prijatelja.

(Pančevac/24sedam)