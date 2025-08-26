Srećan Međunarodni dan pasa! Danas slavimo naše verne njuške koje život čine lepšim

OFK Vršac poražen od Kabela
12:54
26.08.2025
Međunarodni dan pasa obeležava se širom sveta kao praznik posvećen onima koji nas svakodnevno podsećaju šta znači bezuslovna ljubav. Njihov radosni lavež, pogledi puni poverenja i neumorno mahanje repom nisu samo gestovi – to su dokazi da je čovek psu uvek centar sveta.
Psi – lek za srce i dušu
Kažu da je pas jedino biće koje vas voli više nego sebe. Nauka potvrđuje da prisustvo psa smanjuje stres, snižava krvni pritisak i donosi više radosti u svakodnevnicu. Ali ono što je važnije od svih istraživanja jeste ono što osećamo: utehu kada spuste šapu na naš dlan, sreću kada nas probude da krenemo u šetnju i toplinu kada jednostavno legnu kraj nas.
Kako obeležiti Međunarodni dan pasa
Povedite svog ljubimca na posebno dugo druženje ili avanturu.
Poklonite mu novu igračku ili omiljenu poslasticu.
Napravite fotografiju ili video i podelite je uz poruku o važnosti ljubavi prema životinjama.
Ako nemate psa, posetite azil – možda baš vi pronađete najboljeg prijatelja.
(Pančevac/24sedam)