Telo žene izvučeno iz Dunava kod Bele stene

26.08.2025
11:53Dekan i profesori Filozofskog u Novom Sadu u zgradi fakulteta: Samo smo ušli na svoje radno mesto
Telo nepoznate žene srednjih godina izvučeno je iz Dunava na području Bele stene, potvrđeno je za Newsmax Balkans iz PU Pančevu.
Telo žene starosti između 50 i 60 godina pronađeno je oko 12.30 sati.
Iz PU Pančevo navode da je telo došlo iz pravca Beograda nizvodno.
Više javno tužilaštvo u Pančevu je naložilo obdukciju tela.
(Pančevac)
26.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
23.08.2025
17.08.2025
20.08.2025