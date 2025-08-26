Telo žene izvučeno iz Dunava kod Bele stene

Telo nepoznate žene srednjih godina izvučeno je iz Dunava na području Bele stene, potvrđeno je za Newsmax Balkans iz PU Pančevu.

Telo žene starosti između 50 i 60 godina pronađeno je oko 12.30 sati.

Iz PU Pančevo navode da je telo došlo iz pravca Beograda nizvodno.

Više javno tužilaštvo u Pančevu je naložilo obdukciju tela.

(Pančevac)