Telo žene izvučeno iz Dunava kod Bele stene

11:40

26.08.2025

Foto: MUP Srbije

Telo nepoznate žene srednjih godina izvučeno je iz Dunava na području Bele stene, potvrđeno je za Newsmax Balkans iz PU Pančevu.

Telo žene starosti između 50 i 60 godina pronađeno je oko 12.30 sati.

Iz PU Pančevo navode da je telo došlo iz pravca Beograda nizvodno.

Više javno tužilaštvo u Pančevu je naložilo obdukciju tela.

(Pančevac)

