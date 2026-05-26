Određen pritvor do 30 dana: Muškarac iz Dolova prijavljen za nasilje u porodici, pa povredio policajca

Obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu povodom događaja od 22.5.2026. godine u Dolovu donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv D.B. (1986) iz Dolova, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Naime, nakon što je oštećena iz Dolova, prijavila PU Pančevo nasilje u porodici, prilikom postupanja policijskih službenika u postupku radi zaštite oštećene, postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni fizički napao policijske službenike, tako što je pružao aktivan fizički otpor i tom prilikom jednom od službenih lica oštećenom M.R. (1996) iz Dolova naneo lake telesne povrede.

Povodom navedenog događaja, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje u roku od 48 časova, te je isti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, radi saslušanja. Nakon čega je predloženo određivanje pritvora zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog dela i uticaja na tok postupka, a koji obrazloženi predlog je Osnovni sud u Pančevu prihvatio i doneo rešenje kojim je osumnjičenom odredio pritvor u trajanju od 30 dana.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu ističe da će svaki napad na službena lica koja postupaju radi zaštite građana biti sankcionisan brzo, odlučno i uz punu primenu zakona.