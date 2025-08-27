Novo: Poliklinika za hirurgiju i gastroendoskopiju u Zavodu „Pančevac”

Rešite probleme i sačuvajte zdravlje – učinite svoj život kvalitetnijim. Od polovine septembra bez čekanja i do vrhunskih hirurga i gastroenterologa u Zavodu „Pančevac”. Najkvalitetnija zdravstvena usluga uz najsavremenije instrumente za male hirurške intervencije, kako u ambulanti tako i u kućnim uslovima, kao i nova oprema za endoskopiju gornjeg i donjeg digestivnog trakta u prostoru poliklinike.

Manje plastične intervencije

Manje rekonstruktivne intervencije i otklanjanje potencijalno opasnih promena na koži kod jednog od najboljih plastični hirurga doktora Mladena Prcovića, načelnika Odeljenja za opekotine na Vojnomedicinskoj akademiji.

– Pomoću lakše hirurške intervencije rešite u lokalnoj anesteziji benigne, a potencijalno i maligne promene na koži, posebno kada su u pitanju mladeži. Ne pretpostavljajte i ne čekajte, jer uz dijagnozu na vreme izbeći ćete dugotrajno i mukotrpno lečenje, a možda sačuvati i život.

Male hirurške intervencije

Male hirurške intervencije na koži i potkoži obavlja pančevački hirurg Goran Dodevski.

– Bez čekanja, posle progleda lekara, u ambulanti rešite probleme sa ateromima, masnim tkivom, hematomima, apscesima, perianalnim apscesima, dekubitom, sumnjivim mladežima, uraslim noktom, stranim telima u koži i potkoži…

– Bez straha i bez bola uz lokalnu anesteziju koja traje koliko i intervencija.

– Olakšajte sebi ili svojim bližnjima – obavite i abdominalnu ili pleuralnu punkciju – brzo i bez velikih troškova.

– Po potrebi i želji pacijenata medicinska ekipa s hirurgom na čelu intervencije obavlja i u kućnim uslovima.

Endoskopija – dijagnostička i terapijska

Ultrazvuk, skener, pa ni magnetna rezonanca ne vide sve. O kakvoj je promeni reč, odgovor daje samo endoskopija.

– Gastroskopiju zakažite ili kod gastroenterologa doktora Milana Kovijanića, ili kod hirurga doktora Gorana Dodevskog.

– Kolonoskopiju obavlja doktor Kovijanić, čije višedecenijsko iskustvo garantuje kvalitetnu i lakšu intervenciju.

– Najpreciznija dijagnostika i terapija pomoću novih video-endoskopa s jedinicom za elektrohiruške intervencije firme „PENTAX”, jednog od najcenjenijih proizvođača medicinske opreme u svetu.

– Naknadna histopatološka analiza otkriva šta možda krije i vaš ulkus ili polip.

– Za bezbolnu intervenciju bez neugodnosti omogućena i analgosedacija – kratkotrajna venska anestezija.

