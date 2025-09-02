STARČEVO: Udruženje žena „Neolit“ aktivno i tokom leta – od „Dana druženja“ do raznih gostovanja

Udruženje žena „Neolit“ aktivno je i tokom dugog toplog leta, a prema rečima predsednice te organizacije Ljiljane Zarić, ona i druge članice priredile su svoj etno-bazar povodom letnjeg programa „Dani druženja“, a gostovale su i po sličnim manifestacijama u okolnim mestima.

– Najpre smo u julu učestvovale na humanitarnom bazaru u cilju prikupljanja novca za lečenje sugrađanke Slavice Eror, koja je i majka četvoro dece. Tada smo nas osam pripremale kolače i izložile ručne radove na starčevačkom Trgu neolita, a sav prihod je otišao za u pomenute plemenite svrhe. Sledeća akitnost bila je organizovana na istom mestu povodom Dana druženja i to na dan mesne slave Ognjena Marije. Tom prilikom su nam u goste došle članice desetak udruženja žena iz drugih mesta. Pored toga, izlagali su i pčelari, voćari i detsileri. Što se nas tiče, predstavile smo naše radove, pa je Ružica Stevović prikazala svoje heklane igračke, Slavica Radočaj pletene igračke, a ja heklane korpe i dečje šeširće. Mogu da kažem da je bio dobar odziv, dok ni prodaja ni bila loša – navodi predsednica „Neolićanki“.

Ona dodaje da su, pored toga, Starčevke gostovale na manfestacijama „Preobraženjski dani“ u Gornjem gradu i „Cipovke“ u Omoljici, a sada se spremaju za „Štrudlijadu“ u Dolovu.

– Svratimo i u naše prostorije, da ih malo osvežimo i ponešto uradimo. Od jeseni ponovo krećemo sa radionicama sa školom, a pozivamo i mlade žene da nam se pridruže. U planu je u gastronomsko veče u znak sećanja na stara i zaboravljena starčevačka jela. Inače, sve to radimo u cilju očuvanja tradicije čime se bavimo od samog osnivanja, pre 11 godina – ističe Ljiljana.

(Pančevac/J. Filipović)

