Vučić: Penzije će porasti za čak 12 posto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je podelio i sjajne vesti koje se tiču porasta penzija.

– Imamo veliku vest za penzionere. Od 1. decembra sam najavio da će penzije rasti od 7 do 8 posto. Ukoliko je neko imao 40.000 bila bi 43.200. Penzije će rasti možda čak i 12 posto. Ubrzano se približavamo onoj cifri koju smo rekli od 650 evra prosečne penzije koju smo najavili do 2027. Znači ko ima penziju 50.000 dinara, sada će biti 56.000 dinara. Gledaćemo da to isplatimo pre pravoslavnog Božića. 12 posto, nigde tako ne rastu penzije. Vraćamo sve ono što su penzioneri dali, pokazali strpljenje. Dakle prosečna penzija biće oko 480-490 evra – rekao je Vučić.

(Pančevac)

