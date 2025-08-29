Srpski studenti i Žandarmerija prvi na kupu u Budimpešti

Studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta i pripadnici Žandarmerije doneli su našoj zemlji najviše pobede na Međunarodnom policijskom stručnom kupu u Budimpešti.

Studenti su zablistali i osvojili prvo mesto u kategoriji studenata, treću godinu zaredom, a poneli su i titulu najuspešnijeg tima u timskom radu. Žandarmerija je osvojila prvo mesto u ukupnom plasmanu specijalnih jedinica, kao i prvo mesto među internacionalnim ekipama.

U konkurenciji preko 30 ekipa iz više zemalja, naši predstavnici su pokazali izuzetnu snagu, znanje i istrajnost.

„Ova pobeda posvećena je našem kolegi Nikoli Krsmanoviću. ŽIVIŠ!“, stoji u postu.

(Pančevac)