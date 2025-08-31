Važno za sve vozače i roditelje đaka prvaka: Batut objavio pravila koja se moraju poštovati

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", povodom početka nove školske godine, apelovao je na sve vozače da od 1. septembra obrate pažnju na đake prvake.

Počinje nova školska godina, povećava se broj učesnika u saobraćaju, posebno pešaka. Veliki broj dece prvi put kreće u školu, i upravo su oni ti na koje treba usmeriti više pažnje i naučiti ih osnovnim pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju“, navodi Batut.



Podseća na podatke Agencije za bezbednost saobraćaja koji pokazuju da je u Srbiji 2023. godine poginulo 12 dece, a 1.370 povređeno u saobraćaju.

Deca su najviše smrtno stradala kao pešaci (5), a dečaci dva puta češće stradaju u saobraćaju u odnosu na devojčice, posebno kada su u pitanju deca školskog uzrasta.

Kako bi se sprečilo povređivanje dece u saobraćaju, neophodno je da se i deca i vozači pridržavaju pravila, određenih saveta i preporuka u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju.

Navodi se da decu roditelji i staratelji treba da uče osnovnim saobraćajnim pojmovima i znacima, kao i da kako prepoznaju opasnu situaciju i izbegnu rizik, ali i da đaci prvaci treba da poznaju put od kuće do škole zbog čega se preporučuje da nekoliko puta zajedno sa roditeljima prođu rutu do škole, uz detaljna objašnjenja svih tačaka opasnosti raskrsnica, semafora, mesta sa slabom vidljivošću ili intenzivnim saobraćajem.

Batut ukazuje da đaci treba da znaju da se ulica prelazi isključivo kada je na semaforu upaljeno zeleno svetlo za pešake i da ukoliko nema semafora, ulica se prelazi na obeleženom pešačkom prelazu tako što se pogleda prvo levo, zatim desno, pa ponovo levo, pa tek onda pređe ulica i to samo ako su vozila na bezbednoj udaljenosti, a ako nisu, treba sačekati da sva vozila prođu.

Dodaju da je važno da deca znaju da se ulica nikada ne pretrčava i da je trotoar najsigurnije mesto za kretanje pešaka koji ako se kreću trotoarom, treba da hodaju desnom stranom, a kada pored kolovoza nema trotoara treba da hodaju levom stranom ulice, tako da im vozila dolaze u susret.

Osim toga navode da deca nikada ne treba da istrčavaju na ulicu za drugarom, loptom ili nekom drugom igračkom i da ne prelaze ulicu između parkiranih vozila, jer su deca često niža od vozila i vozači ih ne mogu uočiti.

Takođe, đaci nikada ne treba da hodaju ulicom sa slušalicama u ušima i ne treba da koriste mobilni telefon dok prelaze ulicu, a da bi se zaštitili u saobraćaju u uslovima smanjene vidljivosti preporučuje se nošenje svetle odeće, korišćenje reflektujućih materijala na odeći i školskim torbama.

Posebno izdvajaju da je za đake najvažnije da izaberu put do škole na kojem ima najmanje ulica i raskrsnica.

Batut je uputio i apel vozačima da obrate posebnu pažnju na đake prvake koji kao pešaci učestvuju u saobraćaju.

Navode da je potrebno da vozači smanje brzinu vožnje i podsećaju da prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, u naseljenim mestima, vozači ne smeju da se kreću brzinom većom od 50 km na čas, a u zoni škole brzinom većom od 30 km na čas.

Dodaju da vozači ne treba da voze pod dejstvom alkohola, jer upotreba alkohola povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode, koja može dovesti do ozbiljnog povređivanja i smrti. Osim toga, zabranjeno je i kažnjivo koristiti ilegalne psihoaktivne supstance.

Takođe, ne treba voziti pod dejstvom lekova koji smanjuju psihofizičke sposobnosti i zbog toga uvek treba pročitati uputstvo o leku i obratiti posebno pažnju na deo koji se odnosi na sposobnost upravljanja vozilima.

Podsećaju da ne treba koristiti mobilne telefone tokom vožnje, kao i da je vozač obavezan da zaustavi vozilo ukoliko su pešaci deca i da ih propusti bez obzira na to da li postoji svetlosna ili neka druga signalizacija.

(Pančevac)