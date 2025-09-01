Pančevo: Daniel Rotbart, umetnik i pisac iz Bruklina, izlaže u Pančevu

Daniel Rotbart, umetnik i pisac iz Bruklina, izložiće svoje radove od 5. do 29. septembra u Galeriji Milorada Bate Mihailovića u Pančevu, u okviru izložbe „Meditacija / Posredovanje“.

Otvaranje je zakazano za 5. septembar u 19 sati, a kustoskinje izložbe su Ivana Markez Filipović i Milica Lapčević. Izložba se realizuje u organizaciji Kulturnog centra Pančeva.

U okviru izložbe biće prikazana kompletna video dokumentacija koja prati tridesetogodišnji pregled rada ovog značajnog umetnika, čiji je veliki deo opusa fokusiran na saradnju sa međunarodnim umetnicima koji osmišljavaju i realizuju performanse sa njegovim skulpturalnim objektima.

U toku trajanja izložbe, u prostorima galerije, biće razvijeni novi performansi u saradnji sa savremenim umetnicima iz Pančeva i Beograda. Među saradnicima su Miloš Đorđević (umetnik), Gordana Kaljalović (umetnica), Jelena Marta (umetnica), Nataša Milojević (performans umetnica), Luka Klikovac (fotograf), Srđan Veljović (fotograf), Katarina Radović (fotografkinja), Vladimir Bjeličić (kustos i umetnik), Simona Ognjanović (kustoskinja), Jelena Jovanović (muzičarka / pevačica) i Nenad Marić (pesnik i muzičar).

Izložbu će pratiti vođene ture u prisustvu umetnika. Takođe će biti predstavljeni zidni otisci sa hronologijom projekta i novi kolaž radovi.

