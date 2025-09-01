Alibunar: Srećan početak nove školske godine, poklon za prvake

Opština Alibunar uputila je najiskrenije čestitke svim đacima-prvacima koji danas započinju jedno od najlepših životnih poglavlja – polazak u školu.

„Ovo je poseban dan za decu, roditelje, ali i za celu našu zajednicu, jer upravo naši najmlađi sugrađani nose u sebi budućnost našeg kraja.Kako bi im prvi školski dan bio još radosniji i lakši. Opština Alibunar obezbedila je poklone za sve prvake u vidu školskog ranca sa priborom, koji će im biti dragocen pratilac na putu novih znanja i iskustava. Predstavnici Opštine obišli su škole u svim mestima naše opštine i lično uručili poklone uz srdačne želje za srećno detinjstvo ispunjeno učenjem, igrom i uspehom. Dragi prvaci, neka vam svaki dan u školskim klupama donese osmeh, drugarstvo i nova otkrića. Učite sa radošću, sanjajte hrabro i verujte u sebe, jer pred vama je vreme kada se grade znanja i vrednosti koje će vas pratiti ceo život. Opština Alibunar će uvek biti uz vas i truditi se da imate najbolje uslove za obrazovanje i odrastanje. Srećno, dragi đaci-prvaci, vaša opština je ponosna na vas!“, rekla je Zorana Bratić, predsednica Opštine Alibunar.

(Pančevac)