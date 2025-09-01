Železničar bez pobede protiv Spartaka

Fudbaleri Železničara remizirali su sa Spartakom iz Subotice rezultatom 1:1 u meču sedmog kola Mozzart Bet Super lige Srbije.

Pančevački tim je golom Silvestera Džaspera iz penala u 78. minutu imao prednost, ali je u poslednjim trenucima gostujuća ekipa došla do boda preko Luke Subotića.

Železničar je bio opasniji u prvom poluvremenu. Silvester Džasper je u 8. minutu iz slobodnog udarca šutirao malo pored gola, dok je Aleksa Kuljanin u 31. minutu pokušao iz daljine, ali je lopta završila tik pored stative.

Samo minut kasnije, Džasper je šutirao sa 18 metara malo preko prečke, posle čega je usledio korner za tim Radomira Kokovića.

Najozbiljniju priliku od starta utakmice Železničar je imao u 54. minutu. Marko Konatar je centrirao sa desne strane, a Sava Petrov je sa svega pet metara glavom šutirao neprecizno.

I rezervista Janko Jevremović je u 67. minutu pokušao glavom posle centaršuta Džaspera, ali bez uspeha. Spartak je uzvratio već u narednom napadu preko Pavkovića, najopasnijeg igrača gostiju. Ni tada nije došlo do promene rezultata.

Prednost Železničaru doneo je Džasper u 78. minutu iz jedanaesterca, koji je dosuđen zbog prekršaja nad Branislavom Kneževićem.

Do duboke nadoknade je delovalo da će Železničar upisati nova tri boda, ali je Spartak u poslednjem minutu stigao do izjednačenja – strelac je bio Subotić.

Železničar na pauzu odlazi sa četvrte pozicije, uz 12 osvojenih bodova. U narednoj rundi, 13. septembra, gostuje Crvenoj zvezdi.

(Pančevac)