Studenti izašli sa DIF-a, napravili dogovor sa dekanom! Evo šta on podrazumeva
Kako Dnevnik saznaje, studenti izašli su sa DIF-a.
Nakon izlaska sa fakulteta, napravili su dogovor sa dekanom Patrikom Dridom da mogu nesmetano do petka da ulaze i izlaze iz obrazovne institucije.
U petak se očekuje novi sastanak sa dekanom.
To je potvrdila je jednastudentkinja.
„Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (FSFV) Patrik Drid dozvolio je da se održi sastanak svih studenata na kojem će oni izneti svoje zahteve za Upravu.To je danas, okupljenima ispred tog fakulteta, i ispred kordona policije i žandarmerije, rekla zvanično jedna od studentkinja.
Navela je da će se sastanak dogoditi najkasnije do petka, a da prethodno sanitarna inspekcija u zgradi mora da obavi svoj posao.
„Studentima nije zabranjen ulazak na fakultet, možemo da boravimo tu i da dolazimo i da se vraćamo na fakultet“, rekla je ona.
(Dnevnik/Beta)