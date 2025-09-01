Vesti Društvo

Studenti izašli sa DIF-a, napravili dogovor sa dekanom! Evo šta on podrazumeva

12:41

01.09.2025

Foto: Vikipedija/Nikolina Šepić

Kako Dnevnik saznaje, studenti izašli su sa DIF-a.
Nakon izlaska sa fakulteta, napravili su dogovor sa dekanom Patrikom Dridom da mogu nesmetano do petka da ulaze i izlaze iz obrazovne institucije.

U petak se očekuje novi sastanak sa dekanom.

Foto: Printscren/IN/Dnevnik

To je potvrdila je jednastudentkinja.

„Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (FSFV) Patrik Drid dozvolio je da se održi sastanak svih studenata na kojem će oni izneti svoje zahteve za Upravu.To je danas, okupljenima ispred tog fakulteta, i ispred kordona policije i žandarmerije, rekla zvanično jedna od studentkinja.

Navela je da će se sastanak dogoditi najkasnije do petka, a da prethodno sanitarna inspekcija u zgradi mora da obavi svoj posao.

„Studentima nije zabranjen ulazak na fakultet, možemo da boravimo tu i da dolazimo i da se vraćamo na fakultet“, rekla je ona.

 

(Dnevnik/Beta)

