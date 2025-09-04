Vučić sa predstavnicima kompanije CETC o novim znanjima, radnim mestima i tehnološkom napretku

Ovako se „Solara“ širila od 1718. do danas
13:00
04.09.2025
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije China Electronic Technology Group Corporation (CETC).
Poseban akcenat stavljen je na projekte elektronske uprave, digitalne transformacije i razvoja inovacionih centara u Srbiji, koji bi doneli nova znanja, radna mesta i tehnološki napredak. Kompanija poseduje izuzetno iskustvo i tehničke kapacitete u oblasti visoke tehnologije, a njihovo prisustvo u Srbiji bio bi značajan korak napred u modernizaciji naše države.
“Zadovoljstvo mi je što sam razgovarao sa predstavnicima kompanije CETC, globalnog lidera u oblasti elektronike i naprednih tehnologija. Predstavili su nam mogućnosti za saradnju u sektorima bezbednosne elektronike, digitalizacije, veštačke inteligencije, javne bezbednosti i pametne infrastrukture”, naveo je Vučić.
Predsednik Srbije prethodno se sastao sa kineskim kolegom, Si Đinpingom.
Vučić razgovrao sa Sijem: Srbija i Kina su čelični prijatelji