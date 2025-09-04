Vučić iz Pekinga: Dobili smo poziv za zvaničnu državnu posetu Kini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju javnosti posle sastanka sa liderom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu istakao da je Srbija dobila poziv od strane Sija za državnu posetu Kini i da će se obaviti, najverovatnije, u narednih šest meseci. Naveo je da su razgovarali o svim sferama društvenog života, saradnji i investicijama u oblasti veštačke inteligencije, robotike i modernih tehnologija, kao i o infrastrukturnim projektima, uključujući i Ekspo.

“Kina dobro vidi i sagledava šta se dešava u Srbiji”

Vučić je naglasio da je sa predsednikom Kine razgovarao o Inicijativi za globalno upravljanje.

“Ta inicijativa traži nešto što je normalno u svetu – dakle, jednakost među državama, a ne mešanje u unutrašnje stvari država, o nekadašnjim pokušajima da se to provede u Hongkongu, kao i o današnjim pokušajima da se to provede u Beogradu. Oni dobro vide i sagledavaju stvari u našoj zemlji i dobro razumeju pritiske sa kojima se suočavamo. I to je za nas bilo važno”, istakao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da je razgovarao i o izvozu naših proizdvoda u Kinu.

“Potrudio sam se da se raspitam za izvoz naše rakije, meda, vina i takvih stvari i to ne ide loše, a verujem da može i bolje u budućnosti uz više našeg truda. Moramo da radimo na dodatnom privlačenju turista iz Kine za Srbiju. Da nije bilo ovog nasilja, blokada i svega što su radili u prethodnih devet meseci, verujem da bi ti brojevi bili mnogo veći”, istakao je predsednik Srbije.

“Molio sam za dodatno zapošljavanje naših ljudi”

Govoreći o daljoj sardnji sa Kinom, predsednik Srbije je naveo da ona pokazuje nivo i ozbiljnost.

“Molio sam za dodatne investicije i dodatno zapošljavanje naših ljudi. Predsednik Si me je obavestio da će nastaviti da rade i na drugim projektima i da Srbija, kao izrazito prijateljska zemlja, može da očekuje dalju podršku i pomoć Narodne republike Kine. Možemo to da očekujemo i po različitim političkim pitanjima – od Kosova i Metohije, teritorijalnog integriteta naše zemlje. Sastanak je bio, rekao bih, veoma srdačan”, rekao je Vučić.

Vučić: Dobili smo poziv od Sija za državnu posetu Kini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da mu je predsednik Kine Si Đinping uputio poziv da uskoro dođe u državnu posetu Kini.

“Si nam se obratio srdačno, ne na uobičajeni birokratski način. Uputio je poziv meni kao predsedniku i našoj delegaciji da dođemo u državnu posetu Narodnoj republici Kini, tako da ćemo u kratkom vremenskom periodu, u narednih šest meseci usaglasiti”, rekao je Vučić.

Naveo je da je sa predsednikom Kine razgovarao o podršci u svim sferama društvenog života, saradnji i investicijama.

“Ja sam molio za investicije, ali predsednik je bio toliko fer da je i sam govorio o saradnji u oblasti veštačke inteligencije, robotike i modernih tehnologija. Molio sam i za transfer tehnologija za civilne potrebe, ali i za vojne potrebe, za različite vrste proizvoda i verujem da ćemo imati ogroman napredak po tom pitanju”, napomenuo je Vučić.

Istakao je da su razgovarali o svim infrastrukturnim projektima, posebno o projektu Ekspo, ali i o vojno-tehničkoj saradnji i geopolitici.

“Dakle, o onome što čeka svet, i razume se što čeka i deo sveta iz kojeg mi dolazimo – Evropu. Kina je, želim da naglasim, najveći investitor u Srbiju kao pojedinačna zemlja, sa 7,2 milijarde evra. Imamo trgovinsku razmenu od 8,5 milijardi evra, što je značajan rast”, zaključio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prethodno u Pekingu, na sastanku sa predsednikom Kine Si Đinpingom, da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmena dve zemlje nikada nije bila veća, a da je Inicijativa za globalno upravljanje, koju je predložilo kinesko rukovodstvo, dobar koncept koji će Srbija uvek podržati.

