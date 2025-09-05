Kovin: OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ otvorila vrata 122. put

Zvono za početak nastave oglasilo se još jednom, označivši 122. put da naša škola otvara svoja vrata. Ovaj dan je poseban za sve nas, ali najviše za đake prvake, koji danas započinju svoje uzbudljivo obrazovno putovanje.

Svečani prijem, ispunjen pesmom i igrom starijih drugara, bio je divan uvod u njihov prvi školski dan.

Direktor škole, Marko Rajković, uputio je prigodne reči dobrodošlice i poželeo im mnogo sreće u novim avanturama, dok su ih učiteljice Vesna Radmanović i Svetlana Baković nestrpljivo dočekale da zajedno zakorače u učionice. To je bio trenutak kada su zvanično uplovili u svet znanja, drugarstva i nezaboravnih iskustava.

Neka ova školska godina donese uspeh, radost i nova saznanja svim našim učenicima, a posebno dragim prvačićima. Srećno, dragi đaci!

(Pančevac)