„Omoljčanke“ duže od deceniju čuvaju „Cipovku“

Udruženje žena „Omoljčanke” postoji 11 godina, a isto toliko organizuje i manifestaciju „Cipovka”, kojom su i ove godine tradicionalno otvoreni „Porodični dani” u Omoljici.

Pi-ar te organizacije Ana Vugrinec navodi da se tom prilikom okupio veliki broj gostiju iz svih krajeva južnog Banata – udruženja, posetioci i ljubitelji tradicije, koji su uživali u raznovrsnoj ponudi.

– Na štandovima su se smenjivali tradicionalni proizvodi i savremene kreacije, a prvi put značajno mesto zauzeli su i izlagači hrane i pića iz Omoljice, mali domaći proizvođači koji su svojim radom i kvalitetom dodatno obogatili program. U središtu događaja bila je cipovka – hleb koji se na prostoru Vojvodine peče više od tri veka, a čija je tradicija očuvana upravo u Omoljici – navodi Ana.

Kako ističe, pred „Omoljčankama” je dinamičan period.

– Nakon uspešne linije ručno tkanih cegera, započele smo i novi projekat, koji predstavlja spoj savremenog izraza i očuvanja nasleđa. Sa zadovoljstvom najavljujemo modernu modnu kolekciju „OMaja“, koja predstavlja spoj modernog dizajna i tradicionalnih tehnika izrade rukotvorina, što će uskoro biti predstavljeno javnosti. Takođe, u toku je unapređenje sajta i veb prodavnice Udruženja žena „Omoljčanke”, koja je od velikog značaja za naše dalje aktivnosti i promociju proizvoda – napominje Omoljčanka.

(Pančevac/J. Filipović)

