Napuštene mačke sve veći problem

Veterinarka Sunčica Milenković kaže da se problem javlja kad se mačke napuste, a nisu sterilisane ili kastrirane.

U Pančevu postoji mnogo napuštenih mačaka, koje su vlasnici odbacili i koje nema ko da hrani. Važna je edukacija građana o značaju sterilizacije i kastracije, a ko ima volje i uslova, može da ih udomi. Ljudi su svojim ljubimcima i najveći neprijatelji.

Irena Mitrović se u naselje Misa u Pančevu doselila pre dve i po godine. Sa njom je došao jedan mačak, kog je udomila, a u ulici je zatekla još deset mačaka. Počela je da se brine o njima.

– Pošto su bile u lošem stanju, bilo mi je žao da ništa ne preduzmem i počela sam da ih lečim, da ih sterilišem, kastriram i da ih redovno hranim dva puta dnevno kvalitetnom hranom- ističe Irena.

Pošto živi kao podstanar, Irena ne može da udomi više mačaka, ali se nada da će to moći neke druge porodice. Većina tih životinja su poludivlje, ali ima nekoliko u samom centru grada, blizu glavne autobuske stanice, koje vole da su blizu ljudi i traže vlasnike.

– I danas sam pronašla jednu malu bačenu mačku i ne mogu da je tek tako ostavim, pa ako neko želi da je udomi bilo bi lepo da se javi-kaže Irena i nastavlja:

– Mačke su uvek u drugom planu u odnosu na problem pasa, koji je veći i vidljiviji i može da ima teže posledice. Dosta ljudi misli da su one namenjene isključivo za život napolju, da žive kao dvorišne ili ulične mačke, da vole slobodu, što je tačno. Ali nije tačno da će se one same snaći za hranu i vodu- napominje Irena.

– Dva puta godišnje mace ulaze u ciklus, razmnožavaju se i imamo napuštene mačiće, a one koje nisu sterilisane sklone su pojavi tumora i upale materice, i trebalo bi im produžiti život.Da bi se na pravi način brinulo o mačkama, treba kvalitetna i dobra ishrana, dostupna hrana i voda, neka mala kućica, krov nad glavom- rekla je veterinarka.

O napuštenim mačkama u gradu brine Zoohigijena, koja na poziv hranitelja omogućava besplatnu sterilizaciju, mikročipovanje i vakcinisanje protiv besnila. Međutim, azil postoji samo za pse. Rešenje bi bilo postavljanje klopki za životinje koje se ne mogu lako uhvatiti i naravno, udomljavanje.

(Pančevac/GJ)

