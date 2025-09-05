IZAŠAO „PANČEVAC”: Obavezno čitati!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 5. septembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: kako o svom pozivu razmišlja medicinska sestra Aleksandra Gasenberger; zašto je najzdravije jesti voće; država ograničila trgovinske marže, kakve su cene u prodavnicama; o činjenici da plastična hirurgija spasava živote iz ugla dr Mladena Prcovića…

„Pančevac” piše i o upisu u srednje škole, decenijskoj saradnji „Omoljčanki” i „Neolićanki”, najmanjim papagajima i najvećim psima… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

U kasarni „Aerodrom” u našem gradu stacioniran je 333. inžinjerijski bataljon Vojske Srbije i ima važnu ulogu. Komandant jedinice je potpukovnik Đorđe Marić, a novinare su u dobrom raspoloženju dočekali komandir čete major Nenad Bogdanović i potporučnik Slađana Marić. Poštujući čin i poziciju u bataljonu, najpre smo pitali majora Bogdanovića koja je osnovna namena jedinice.

– Naša glavna misija je da obezbedimo sigurne uslove za delovanje jedinica Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije – od izgradnje fortifikacijskih i minsko-eksplozivnih prepreka, preko održavanja i popravke aerodromskih kapaciteta, pisti i helidroma, pa sve do uklanjanja posledica dejstava i izgradnje infrastrukture novih i održavanja postojećih položaja jedinica. Naša odgovornost se ogleda i u pružanju pomoći civilnom stanovništvu – kaže major Bogdanović.

(Pančevac / S. T.)

