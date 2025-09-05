Vučić otkrio koliko je ljudi bilo na ulicama Srbije: Uhapšeno više ljudi!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se nakon scena stravičnog nasilja u režiji blokadera u Novom Sadu.

– Večeras je oko 9.380 ljudi bilo u celoj Srbiji na skupovima protiv vlasti. Manje od 10.000 ljudi, u Novom Sadu oko 7.020 po našem broju – saopštio je i dodao da je svuda bilo mirno osim u Novom Sadu.

Predsednik Vučić se obratio tužiocima – Pozvao bih tužioce koji se prave naivni, nevešti, da ne vide šta se zbiva, da u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srbije preduzmu odgovarajuće mere. Jer uskoro te mere ćemo mi preduzimati na drugačiji način. Zato što ne možemo da kršimo Ustav i zakone ove zemlje. Zato što ne možete da se pravite naivni i nevini i da ne vidite šta je to što se dešava. Policija je pustila večeras 12 minuta da ih tuku i pirotehničkim sredstvima i motkama i kamenicama. I tek tada je policija odgovorila – istakao je Vučić.

– U Novom Sadu su, uz prisustvu predsednika Evropskog parlamenta, neki pokušali da ugroze stabilnost Srbije sa fantomkama, da zauzmu zgradu Filozofskog fakulteta, i u tome nisu uspeli. Policija ih je sprečila.

Istakao je da ljudi moraju da znaju da će država sačuvati stabilnost i sigurnost. Uhapšeno je više lica, biće ih uhapšeno više desetina. Oni su napadali pirotehničkim sredstvima, iz čista mira.

– Do sada je povređeno 11 policajaca, a napadnuti iz čista mira. Nikada neće pobediti Srbiju i njene državne organe. Reč je o običnim kukavicama i bednicima koji napadaju ljude koji rade svoj posao. Bednici i kukavice nikada neće pobediti. Njih je večeras u Novom Sadu bilo 7.020, očekivali su 30 hiljada ljudi… Kako god. Nasilje neće biti dozvoljeno – dodao je.

Predsednik je potom podsetio da će u nedelju u 120 mesta doći ljudi koji podržavaju Srbiju.

– Vratio sam se iz Kine i večeras sam pratio šta se dešava. Svuda je bilo u redu, čestitam građanima na tome, sem u Novom Sadu. Van Novog Sada je bilo oko 2.300 ljudi, u redu je da budu politički protivnici, ali naravno na napadu na policiju nije učestvovalo više od 4.000 ljudi. Ali kada su ugrožene institucije u Srbiji, na nama je da intervenišemo, jer nećemo dozvoliti da se ruše i pale – istakao je.

Ponovo je dodao da će Srbija uvek braniti svoje i čuvati mir.

– Država Srbija je snažna, ozbiljna i odgovorna. Zahvalan sam predstavnicima Evropskog parlamenta, iz ne znam koje partije, neki ološ se skupio tu, što su nam pokazali gde je njima mesto i kako da se borimo protiv njih. Srećan sam zbog toga, borićemo se za slobodu svog naroda i države, jer nemamo ništa preče od toga. A oni koji su došli spolja da ruše Srbiju, moraju da znaju da ćemo se suprotstaviti više nego ikad. Uvek su bili pametniji i jači od nas, ne zato što jesu nego što su imali jaču silu iza sebe — 20. septembra ćete moći da vidite snagu srpske zemlje, a budu li nas napali, bićemo snažniji od njih — po prvi put u istoriji – dodao je.

Obraćanje Dragana Vasiljevića

– Ja samo želim da i ovom prilikom poručim da smo mi više puta upozorili sve one koji su se okupljali ispred kordona policije da ne nasrću na policiju, da ne gađaju policiju, da ne pokušavaju nasiljem da urade ništa, da će policija intervenisati. Da vam kažem, mi smo negde pri kraju ovog javnog okupljanja imali operativna saznanja od naših ljudi koji su bili operativno na tom skupu da će moguće doći do napada. O tome smo i obavestili javnost Srbije porukom Ministarstva unutrašnjih poslova, svim medijima da može doći do napada na policiju i sve ih upozorili, skrenuli pažnju da ne rade to što su ipak uradili i saznanja su naša bila tačna. I ovom prilikom želim da poručim svim građanima Republike Srbije, policija Srbije radi svoj posao – rekao je direktor policije Dragan Vasiljević i dodao:

I večeras u Novom Sadu i mesecima iza ovog datuma bili smo više nego strpljivi. Radili svoj posao, očuvali javni red i mir. Došle su situacije u kojima ne možemo da ne intervenišemo. Ne možemo zato što smo ugroženi i mi i institucije koje čuvamo. Prema tome, policija Srbije će uraditi svoj posao, sačuvaće stabilan javni red i mir na svakom delu Republike Srbije, a svi građani Republike Srbije treba da znaju da moraju poštovati zakon i propise ove zemlje. Još jednom pozivam građane da sva okupljanja budu u skladu sa zakonom, da sva okupljanja budu mirna i da na takav način izraze ono što žele da kažu, a da ne ugrožavaju prava drugih i da drugima dozvole da misle onako kako oni hoće.

(Pančevac)