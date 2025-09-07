„Brzi voz“ slavio protiv OFK Bačke

Pred svojim navijačima fudbaleri „brzog voza“ pružili su dobru igru i ostvarili drugu pobedu u prvenstvu. U prvom poluvremenu nije bilo ozbiljnijih prilika za gol gde su obe ekipe čvrstom igrom želeli da stvore prednost. Posle jedne dubinska lopte gostujući igrač Pjošta iskoristio je priliku i savladao golmana Andžića.

U drugom poluvremenu puleni trenera Srđana Tekijaškog nastavili su sa dobrim igrom i stvorili neloliko prilika za gol. U 77. minuti posle dobrog izvedenog slobodnog udarca Miloša Ožegovića najviši u skoku bio koje Vukašin Marković i izjednačio glavom rezultat na 1:1. Pobedonosni pogodak posle kornera Ožegovića, Danijel Marković je zatresao mrežu Vidakovića za pobedu Dinama 1945. Posle nekoliko minuta igre Vukašin Marković je pogodio stativu gostujućeg gola, ali nije bilo promene rezultata.

DINAMO 1945 – OFK BAČKA 2:1 Pančevo. Gradski stadion. Gledalaca: 350. Sudija: Nikola Čekićević (Morović) 6. Strelci: V.Marković u 77, D.Marković u 85 za Dinamo 1945, Pjošta u 8 minutu za OFK Bačku. Žuti kartoni: P.Čižik, V.Marković, Ožegović (Dinamo 1945), Bošnjak, Veselinović, Varga, Pjošta (OFK Bačka). Igrač utakmice: V,Marković. DINAMO 1945: Andžić 7, Pavlović 7, Ožegović 7,5, Celin 7 (od 46. Vlahović 7), Jankulov 7, P.Čižik 7 (od 71. D.Marković 7,5), Perić 7 (od 46. Dašić 7), V.Marković 8, Blagojević 7, V.Đošić 7 (U.Stojanović 7), S.Đošić 7 (od 90+2. Lazić -). OFK BAČKA: Vidaković 7, Gluvić 6 (od 57. Hromiš 6,5), Kapisoda 6 (od 57. Stamatović 6), Varga 6,5, Bjeloš 7, Pjošta 7,5, Bošnjak 6,5 (od 79. Janjić -), Gajić 6,5, Jovanović 6 (od 57. Perišić 6), Veselinović 7, Adamović 7 (od 54. Marić 6,5).

(Pančevac/Srbijasport)

