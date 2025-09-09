Vučić najavio povećanje minimalca: Od 1. januara 2026. ide na 550 evra

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od 1. oktobra minimalna zarada u Srbiji biti povećana na 500 evra, a od 1. januara 2026. na 550 evra.

– Time smanjujemo siromaštvo. Time pomažemo onom nižem sloju srednje klase ili onom siromašnijem sloju kojih je sve manje, ali ih i dalje ima. Time pokazujemo brigu prema običnim ljudima. To je za nas najvažniji zadatak. I zato ćemo to da nastavimo da radimo i u budućnosti – rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da bi trebalo uskoro da otputuje u Japan gde će posetiti paviljon Srbije na Ekspu u Osaki, ali da će to zavisiti pre svega od situacije u našoj zemlji.

Trebalo bi, ukoliko odem, da imam susret sa premijerom Japana, da posetimo našu prezentaciju u paviljonu Srbije na Ekspo u Japanu. Do sada je to posetilo 800.000 ljudi, od 20 miliona ljudi ukupno koji su posetil Ekspo – rekao je Vučić i istakao da to govori o ogromnoj popularnosti našeg paviljona koji je jedana od najposećenijih.

Kazao je da bi trebalo da se vidi i sa japanskim biznismenima i predstavnicima njihove privredne komore.

– Moguće je da ću biti primljen od strane cara. Ljudi, danas je Izrael napao Katar. Da vas je neko jutros pitao da li je to moguće vi biste rekli da nije. Ne znate šta će biti, tako da ne planiramo previše – rekao je Vučić.

Poručio je da je za njega najvažnije da mi zajednički guramo zemlju napred, piše Tanjug.

Vučić zadovoljan rezultatima ekonomskih mera

Predsednik Vučić rekao je da su danas dobili prve rezultate ekonomskih mera za građane i da je njima zadovoljan, ali da jedan trgovinski lanac nije korektno postupio i da će protiv njega biti preduzete mere, i najavio da će najverovatnije 18. ili 19. septembra predstaviti nacrt novog zakona kojim će građani biti oduševljeni.

– I oni koji su se ljutili pomalo u javnosti, oni su fer postupili i to uradili. Reč je o Lidlu i Delezu, vrlo su korektno istupili. Jedan lanac nije korektno istupio i koliko vidim, uskoro će biti preduzete mere protiv tog lanca i onda ćemo ih, rekao bih, privesti ih poznaniju prava – rekao je Vučić za televiziju Prva.

Dodao je da veruje da će i oni ispraviti svoje nepoštovanje mera i uredbe Vlade Srbije u narednom periodu.

Vučić je najavio i da će za desetak dana biti otvorena pruga Beograd-Subotica.

– Izlazimo 18. najverovatnije ili 19. (septembra) ujutro sa novim nacrtom zakona, koji brzo ide posle toga u vladu, da bi bio u formi predloga upućen u Skupštinu. Dakle, izlazimo sa nekim novim stvarima za građane, kojima će ljudi biti, uveren sam, oduševljeni – naveo je Vučić.

