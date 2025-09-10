Crepaja: Održan nastup ženske pevačke grupe KUD „Sveti Sava“

Ženska pevačka grupa KUD-a ,,Sveti Sava“, koju čini devet talentovanih devojaka, izvelo je u Crepaji nežan a capella repertoar narodnih pesama iz svih krajeva Srbije. Sklad njihovih glasova i iskrena emocija dirnuli su publiku, a veče je upotpunio mladi tamburaš Aleksa Marić.

U okviru završnih dana obeležavanje Velike Gospojine u Crepaji, održan je izuzetak koncert ženske pevačke grupe KUD „Sveti Sava“. Devet talentovanih devojaka izveli je bogat repertoar tradicionalnih narodnih pesama iz svih krajeva naše zemlje.

Gost večeri bio je mladi tamburaš Aleksa Marić, dugogodišnji član tamburaškog orkestra ovog KUD-a, koji se predstavio sa nekoliko prepoznatljivih kompozicijama koje su dodatno oplemenile veče. Vanja Čukanović Embeli, umetnički rukovodilac KUD „Sveti Sava“ istakla je da su mlade generacije iz Crepaje uključene u igru i pesmu.

Milena Bjelić, direktorka Doma kulture „Mita Živkov Lala“ iz Crepaje zahvalila se na saradnji članicama KUD „Sveti Sava“ kao i njegovom rukovodstvu i istakla značaj očuvanja kulture i tradicije.

Koncert ženske pevačke grupe u Crepaji protekao je u znaku mladosti, tradicije i zajedništva, upravo onako kako Crepaja neguje svoju kulturnu baštinu.

(RTV Pančevo)