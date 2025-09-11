Žuti noćurak: Moćan, za zdravlje skoro pa čudotvoran

Tek nedavno je ulje žutog noćurka počelo češće da se koristi. Mnoge iznenađuje u čemu sve može da pomogne i kakav uticaj ova biljka može da ima na hormonski balans, zdravlje i lepotu kose i kože.

Još su Indijanci i evropski doseljenici u SAD koristili žuti noćurak u ishrani. Rastao je kao divlji cvet u istočnoj i centralnoj Severnoj Americi. Danas se seme tog cveća u mnogim krajevima sveta skuplja i hladno cedi da bi se dobilo ulje, koje se koristi za pravljenje dijetetskih suplemenata.

Ulje noćurka bogato je esencijalnim masnim kiselinama koje predstavljaju gradivne elemente za ćelijske membrane i razne hormone i supstance slične hormonima, navodi na svom portalu nutriciolog dr Džoš Eks iz Medicinskog centra u Nešvilu.

Poznato je da pomaže u smanjenju bolova povezanih sa PMS-om i menopauzom i da poboljšava hronične kožne tegobe poput ekcema, akni i psorijaze.

Dr Eks dodaje da se ovo ulje može koristiti kao antiinflamatorno sredstvo, ali i da pomaže kod tegoba sa artritisom.

Ulje noćurka bogato je esencijalnim masnim kiselinama

Glavna korist koju ljudskom telu donosi ulje žutog noćurka jeste snabdevanje zdravim mastima, posebno vrstama koje se zovu omega-6 masne kiseline. Ulje noćurka ima dve vrste omega-6 masnih kiselina, uključujući linolnu kiselinu i gamalinolnu kiselinu.

Esencijalne masne kiseline su neophodne za zdravlje ljudi, ali ih telo ne može proizvesti samo – pa se moraju unositi iz ishrane.

Uz omega-3 masne kiseline, omega-6 masne kiseline igraju ključnu ulogu u imunološkoj funkciji i funkciji mozga, kao i normalnom rastu i razvoju.

Osim toga, masti su važne za iskoristivost važnih vitamina rastvorljivih u mastima-uključujući vitamin A, vitamin D, vitamin E i vitamin K. Na primer, dijetetske masti su potrebne i za pretvaranje karotena u vitamin A, apsorpciju minerala i niz drugih procesa, objašnjava nutriciolog.

Noćurak i hormoni

Žene širom sveta uzimaju preparate na bazi noćurka za prirodno lečenje simptoma PMS-a zbog znatnog sadržaja esencijalnih masnih kiselina.

Pokazalo se da unos dovoljne količine omega-6 masnih kiselina podržava ukupnu hormonsku funkciju u telu, ako se uzimaju od tri do šest meseci.

Tokom predmenstrualnog perioda žene mogu imati osetljivost dojki, nadutost, zadržavanje vode, akne, osećati depresiju, razdražljivost, biti lošeg raspoloženja i imati glavobolju. Ovi simptomi navodno mogu nestati nakon upotrebe ulja noćurka, prema studiji objavljenoj u časopisu Lipids.

Istraživači su još 2013. godine eksperimentom u kome su učestvovale žene, došli do zaključka da je konzumiranje ulja noćurka smanjilo nalete vrućine u menopauzi, ali i da je smanjilo poremećaje koje uzrokuje predmenstrualni sindrom.

Smatra se da ovo ulje pomaže u povećanju proizvodnje cervikalne sluzi, faktora uspešne reprodukcije, a time i prirodnog lečenja neplodnosti, jer ova tečnost pomaže u stvaranju „prijateljskog okruženja za spermu“, smatra dr Eks.

Za povećanje količine cervikalne sluzi preporučena doza je 500 miligrama ulja noćurka, tri puta dnevno. Ako ne dobijete željene rezultate, udvostručite dozu tokom sledećeg ciklusa, savetuje nutriciolog.

Napominje da sa konzumiranjem ovog ulja treba biti pažljiv, a posebno kada je reč o trudnicama i osobama koje su na nekoj terapiji lekovima, te savetuje konsultovanje sa izabranim lekarom.

Studija na životinjama sprovedena na Odeljenju za ishranu i upravljanje životinjama u SAD obuhvatila je mužjaka i ženku plave lisice kojima je tokom sezone parenja davano ulje noćurka kako bi se izmerio uticaj na reproduktivne sposobnosti. Zanimljiv rezultat je povećanje veličine legla, uglavnom kao rezultat „muškog faktora“, što bi moglo ukazivati na to da ulje noćurka ima uticaj i na kvalitet sperme.

Akne i problemi sa kožom

Iako nema mnogo studija koje bi dokazale prednosti noćurka u borbi sa masnom kožom i aknama, poznato je da ga dermatolozi preporučuju kao deo režima protiv akni.

Pravilna ravnoteža omega-3 masnih kiselina i omega-6 masnih kiselina iz zdravih izvora (poput ulja noćurka) može pomoći u prevazilaženju i sprečavanju hormonalnih akni. Ove masne kiseline, takođe, igraju važnu ulogu u održavanju funkcije ćelija, poboljšavajući funkciju nerava i elastičnost kože.

Ulje noćurka takođe može koristiti kao antiinflamatorno sredstvo

Da bi vam noćurak pomogao u borbi sa za hormonalnim aknama, možete svakodnevno uzimati kapsulu ulja noćurka – slično kapsuli od ribljeg ulja. Takođe, možete staviti ulje direktno na lice. Poznato je da pomaže u procesu zarastanja rana i regeneracije kože i da poboljšava ukupni izgled i tonus kože.

Noćurak čuva kosu

I muškarci, ali i žene se bore sa gubitkom kose, a ponekad je najbolje to sprečiti ishranom ili suplementima. Hormoni i kod muškaraca i kod žena odgovorni su za mnoge procese u telu.

Kada je u pitanju kosa, hormoni igraju važnu ulogu – uključujući i izgled i kvalitet kose, ali i dlaka na ostatku tela.

Do sada nije bilo mnogo istraživanja o korištenju ulja noćurka, posebno kao leka protiv opadanja kose, budući da se pokazalo da ulje poboljšava stanje upaljene i suve kože, ima smisla da se te prednosti prenesu na kožu na temenu i verovatno će pomoći i poboljšati rast i kvalitet kose, smatra dr Džoš Eks.

Artritis i osteoporoza

Neka istraživanja pokazuju da ulje noćurka može biti pogodan prirodni lek za reumatoidni artritis. Reč je o autoimunom stanju, koje je obično uzrokovano kombinacijom genetičkih i hormonskih faktora.

Jedna studija koju je uradila kompanija Arthritis Research UK izmerila je efekte ulja noćurka na 49 ljudi. Podaci su otkrili da je 94 odsto učesnika koji su dobili ulje noćurka prijavilo znatno poboljšanje simptoma povezanih sa artritisom, uključujući bol i jutarnju ukočenost.

Budite strpljivi, savetuje dr Eks, kada koristite ulje noćurka za simptome artritisa, jer, kako navodi, može proći do tri meseca da se pojave poboljšanja.

Još su Indijanci i evropski doseljenici u SAD koristili žuti noćurak u ishrani

Osteoporoza kao stanje oslabljenih kostiju može dovesti do preloma i bolova, a pojedina istraživanja sugerišu da će ljudi koji ne unose dovoljno nekih esencijalnih masnih kiselina verovatnije imati manje problema sa kvalitetom kostiju nego oni sa normalnim nivoom ovih masnih kiselina.

Zato dr Eks smatra da uzimanje ulja noćurka, zajedno sa ribljim uljem i kalcijumom, smanjuje gubitak „mase“ kostiju i povećava njihovu gustinu kod starijih osoba sa osteoporozom.

U jednom ispitivanju žene su ili uzimale placebo ili šest grama kombinacije ulja noćurka i ribljeg ulja zajedno sa 600 miligrama kalcijuma dnevno, ukupno tri godine.

Žene koje su uzimale noćurak, riblje ulje i kalcijum nisu uopšte gubile koštanu masu u prvih 18 meseci i imale su impresivan porast mineralne gustine kostiju kičme – rezultat je studije.

(RTS)