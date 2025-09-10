Najveća prosečna plata u junu u sektoru informisanja i telekomunikacija 326.580 dinara

Najveća prosečna zarada po delatnostima zabeležena je u junu u sektoru informisanja i telekomunikacija od 326.580 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Prosečna zarada po sektorima delatnostima pokazuje da je u tom sektoru u istom periodu prošle godine zarada iznosila 307.228 dinara.

Ovaj sektor odmah slede i sektori finansijske delatnosti i delatnost osiguranja sa zaradom od 222.550 dinara, kao i sektor stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti sa zaradom od 188.600 dinara.

Najmanja prosečna zarada po sektorima delatnostima zabeležana je u sektoru usluge smeštaja i ishrane, gde je zarada bila 90.112 dinara, što opet predstavlja povećanje u odnosu na isti mesec prošle godine kada je ista zarada iznosila 79.526 dinara.

Osim toga RZS je, u mesečnom statičkom biltenu, naveo da je prema prethodnim rezultatima u junu 2025. godine, u odnosu na prethodni mesec, zabeležen pad ukupne registrovane zaposlenosti od 14.894 lica.

Kod pravnih lica je broj zaposlenih u radnom odnosu smanjen za 10.829 lica, a kod preduzetnika je povećan za 1.080 lica.

Prosečna bruto zarada obračunata za jun 2025. godine iznosila je 147.947 dinara dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa, odnosno neto zarada, iznosila 107.075 dinara.

Osim toga, RZS je u mesečnom statičkom biltenu naveo da je realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio 2,1 odsto.

Takođe, najznačajniji realni rast bruto dodate vrednosti u drugom kvartalu 2025. godine zabeležen je, posmatrano po delatnostima, a u odnosu na isti period prethodne godine, u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama od tri odsto i u sektoru informisanja i komunikacija od 5,9 odsto.

(Pančevac)