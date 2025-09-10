Upucan Trampov saradnik, ovo je snimak jezivog atentata

Čarli Kirk, saveznik Donalda Trampa upucan je na jednom događaju u Juti, potvrdio je izvor upoznat sa dešavanjima.

Stepen Kirkovih povreda nije odmah bio poznat, preneo je CNN.

BREAKING: Video shows moment Charlie Kirk gets shot at Utah Valley University. pic.twitter.com/wyttiHcIQ3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 10, 2025

Vest o incidentu potvrdio je i sam Tramp, koji se oglasio na društvenim mrežama.

“Moramo se svi moliti za Čarlija Kirka, koji je upucan. Sjajan momak od glave do pete. Neka ga Bog blagoslovi”, napisao je Tramp.

Kirk je jedan od najistaknutijih pro-Trampovih aktivista i konzervativnih medijskih ličnosti u Sjedinjenim Državama. Stekao je milione obožavalaca i suosnivač je organizacije Turning Point USA, koja se zalaže za konzervativnu politiku na srednjoškolskim i univerzitetskim kampusima.

FBI prati incident na Univerzitetu Juta Vali, rekao je direktor agencije Kaš Patel.

“Naše misli su sa Čarlijem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni. Agenti će brzo biti na licu mesta, a FBI u potpunosti podržava tekući odgovor i istragu”, rekao je Patel u objavi na Iksu.

Neposredno pre pucnjave, Kirk je objavio o događaju na univerzitetu.

“Univerzitet Juta Vali je gori i spreman je za prvu stanicu na američkoj turneji povratka”, napisao je Kirk u objavi na X.

Guverner Jute Spenser Koks rekao je da ga organi reda obaveštavaju o incidentu u koji je umešan Kirk.

“Oni koji su odgovorni biće u potpunosti odgovorni. Nasilje nema mesta u našem javnom životu. Amerikanci svih političkih uverenja moraju se ujediniti u osudi ovog čina. Naše molitve su uz Čarlija, njegovu porodicu i sve pogođene”, rekao je Koks.

Povodom pucnjave se oglasio i potpredsednik SAD Džej Di Vens.

“Molite se za Čarlija Kirka, dobrog čoveka i mladog oca”, napisao je Vens.