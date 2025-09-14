Sport

Radan Čigoja opet osvojio zlato

Takmičar Džudo akademije Jočić iz Starčeva zablistao zlatnim sjajem i šampionski otvorio sezonu na Međunarodnom turniru „Trofej Tamiša 2025“

14:02

14.09.2025

Foto: Privatna arhiva

Radan Čigoja, takmičar Džudo akademije Jočić iz Starčeva, ponovo je zablistao zlatnim sjajem i šampionski otvorio sezonu.

Radan je na Međunarodnom turniru „Trofej Tamiša 2025“, održanom u beogradskim Šumicama, na kojem je učestvovalo preko 700 takmičara, osvojio zlatnu medalju i još jednom sve podsetio da jeste i biće jedan od kreatora budućnosti džudoa u Srbiji.

(Pančevac)

