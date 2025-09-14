Pančevci nastavili seriju pobeda: Dinamo 1945 – Radnički 1910 4:1 (0:1)

Posle tri pobede na startu sezone kadeti „brzog voza“ pred svojom publikom nastavli su seriju pobeda. Gosti iz Šida su poveli posle šest minuta igre kada je Tarlać zatresao mrežu golmana Bulatovića. U 19. minutu domaći tim imao je priliku da izjednači iz penala, ali je Antić šutirao pored gola.

Posle odmora domaći fudbaleri nastavili su sa napadima i za samo četiri minuta postigli dva pogotka i preokrenuli rezultat strelci su bili Simonović i Antić. Do kraja meča u strelce su se upisali još Jovanovski i Žeželj za ubedljivu pobedu Pančevaca.

Dinamo 1945 – Radnički 1910 4:1 (0:1)

Pančevo. Gradski stadion. Gledalaca: 100. Sudija: Aleksa Cvetković (Pančevo) 7. Strelci: Simonović u 54, Antić u 58,Jovanovski u 70, Žeželj u 79 za Dinamo 1945, Tarlać u 6 minutu za Radnički 1910. Žuti kartoni: Toškov (Dinamo 1945), Marić, Cvijetinović, Uroš (Radnički 1910). Igrač utakmice: Simonović.

DINAMO 1945: Bulatović 7 (Mijatović -), Toškov 7 (Bojković -), Isailović 7, Antić 7, Mimić 7 (Vasić 7), Jovanovski 7,5 (Žeželj 7), Jovanović 7, Boljancu 7, Bovdiš 7 (Bogdanović -), Simonović 7,5, Damjanov 7 (Nikolić 7).

RADNIČKI 1910: Mijatov 6,5, Uroš 7, Vasiljević – (Marković 7), Cvijetinović 6,5 (Dobrojević 6,5), Stojanović 7, Janjatović 6,5 (Dragosavljević 6.5), Dabić 7, Marić 6,5 (Lolaja 6,5), Tarlać 7, Zarić 7, Sremac 7 (Bašić 6.5).

(Srbijasport)