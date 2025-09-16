Nova poliklinika Zavoda „Pančevac”: Poverenje najbitnije

Medicinske sestre Aleksandra Gasenberger i Vera Slijepčević iz nove poliklinike „Pančevac” o pripremama za gastroskopiju i kolonoskopiju i poverenju između medicinskog osoblja i pacijenta.

Zakazivanje pregleda kod gastroenterologa, gastroskopije i kolonoskopije, kao i pregleda kod hirurga i manjih hirurških intervencija u poliklinici Zavoda „Pančevac” od treće nedelje septembra na telefon 062/ 62 62 90.

Bez stručnog i iskusnog lekara nema efikasne i sigurne ni gastroskopije ni kolonoskopije, ali i dobra medicinska sestra nezamenljivi je vodič doktoru tokom intervencije, a pacijentu siguran oslonac. U razgovoru za naš list Aleksandra Gasenberger, koja će posle dve decenije iskustva i u Zavodu „Pančevac” od sredine septembra sa dr Milanom Kovijanićem i dr Goranom Dodevskim raditi na gastroendoskopiji, govori o tome kako se sprovode pripreme za ove preglede i koliko je bitno poverenje između medicinskog osoblja i pacijenta.

Aleksandra Gasenberger, rodom iz Opova, već dugo godina Pančevka, medicinsku školu završila je u Beogradu, a radi kao medicinska sestra u pančevačkoj Opštoj bolnici. Dobro pamti praksu na najeminentnijim srpskim klinikama, kada je i prvi susret s gastroendoskopijom izazvao njenu znatiželju i interesovanje. I – posle tih devedesetih – do danas u svojoj biografiji, između ostalog, ubeležila je i 20 godina iskustva u radu s lekarima na gastroskopiji i kolonoskopiji. A iskustvo tu očigledno mnogo znači jer, kako kaže, mnoge situacije je tokom ovih pregleda doživela i veliki broj pacijenata upoznala.

– Važno je da pacijent ima poverenje i u doktora i u mene. Ali sve počinje pravilnom pripremom, što je moj prvenstveni posao. Od toga zavisi kvalitet pregleda – da li ćemo moći nešto da vizualizujemo, što se posebno odnosi na kolonoskopiju. Zato veliku pažnju i posvećujemo pripremi koju pacijent mora da ispoštuje. Potrebno je da dan pre pregleda počne da pije određenu količinu propisanog rastvora, ali još tri, četiri, pa i pet dana ranije treba da se redukuje ishrana i da se unose samo lako svarljive namirnice da se ne bi trajnije zadržavale u crevima. Čisto crevo preduslov je za dobar pregled. Kod gastroskopije procedura je jednostavnija. Pacijent ne treba da jede i pije šest sati pre intervencije kako bi želudac bio prazan.

Takve pripreme su adekvatne za više od 90 odsto ljudi. Ali posebna pravila važe za pacijente koji su na antikoagulantnoj ili antiagregacionoj terapiji ili su pak dijabetičari. Oni prilikom priprema moraju da se konsultuju i sa svojim specijalistom koji im je i prepisao terapiju, najčešće internistom. Ako je u pitanju antikoagulantna terapija, onda se, na primer, prevode na „fraksiparin” zbog mogućih krvarenja, pošto se, između ostalog, tokom pregleda često rade i male hirurške intervencije, poput uklanjanja polipa, uzimaju se uzorci za analizu, itd. Bitno je da li neko, radi antiagregacione terapije, uzima i aspirin. Veliku pažnju zahtevaju i dijabetičari na insulinu koji sa svojim lekarom moraju da utvrde u kojoj količini treba da redukuju insulin pošto će u toku pripreme piti, na primer, samo nezaslađenu limunadu, bujon od domaće supe, običnu ili mineralnu vodu… Mi to ne možemo da odredimo. Pacijenti koji su na dijalizi dobiće drugačiju pripremu jer ne smeju da piju dosta tečnosti. Posebna procedura se primenjuje i kod pacijenata sa upalnim bolestima creva. Sve se to radi u cilju da creva budu potpuno čista, da zid creva bude dobro vidljiv jer, na primer, male polipe koje treba ukloniti ne bismo ni videli.

Takođe, i analgosedacija, blaga venska anestezija, traži da se četiri sata pre intervencije ne uzima tečnost. Upozorićemo pacijente da moraju da imaju i pratnju jer blaga pospanost i sporiji refleksi traju i nekoliko sati posle intervencije, te je svakako nemoguće da, na primer, sami voze auto.

• Da li će se pacijenti s pripremom upoznavati lično u poliklinici Zavoda „Pančevac” ili na neki drugi način?

– Posle zakazivanja pregleda, pacijenti će putem mejla dobijati detaljnu pripremu. Pored svih postupaka, tu će biti navedeno i koje analize moraju da sprovedu. Ali mnogima i pored tih detaljnih objašnjenja s papira nije sve jasno, pa im stojimo na raspolaganju i za dodatne telefonske konsultacije, a i za lični kontakt. Najbolje je da se lično raspitaju, posebno to važi za specifične pacijente kod kojih je potrebna i posebna priprema. Ljudi često čak i preteruju, pa iako je intervencija po podne, celog dana ne uzimaju tečnost, čime sebe dovode u opasnost da dehidriraju. Naši anesteziolozi kažu da je dovoljno ne uzimati tečnost četiri sata pre analgosedacije. Treba poneti i prethodnu medicinsku dokumentaciju, koja nije tako obimna. Uostalom, ima i ljudi koji prvi put dolaze na pregled radi prevencije, pa i nemaju prethodnu anamnezu.

Koliko je bitna psihička priprema jer većina zazire i od gastroskopije, a pogotovo od kolonoskopije?

– Pacijenti jesu često preplašeni. Ali ih treba motivisati za pregled, uputiti ih u to da on kratko traje i da time čine nešto dobro za svoje zdravlje. Treba ih opustiti. Iskustvo mi kaže da je najbitnije da osete sigurnost, da su u sigurnim rukama, da nam veruju. Ima nešto i u tome da znaš da im uliješ poverenje. Lakše je sa onima koji dolaze na kontrolne preglede, koji već imaju neki nalaz, jer najveća motivacija im je zdravlje. A imaju i iskustva jer posle intervencija u analgosedaciji pacijenti često pitaju: „Zar je sve već prošlo?” Tada shvate da su možda dugo odlagali pregled koji im je bio neophodan.

• Šta je pored tih priprema još posao medicinske sestre tokom gastroendoskopije?

– Asistirimo doktoru u toku pratećih aktivnosti, poput biopsije ili uklanjanja polipa. Ali sve vreme moramo pažljivo da pratimo stanje pacijenta jer je doktor vrlo koncentrisan na monitor. Retke su komplikacije i daleko su ispod onih sedam odsto koje navodi literatura. Ali svaki pacijent pre intervencije potpisuje saglasnost u kojoj se navode i eventualni rizici. Takve saglasnosti se uostalom potpisuju za sve vrste intervencija, čak i za ugrađivanje botoksa, pa ni ovde to nije izuzetak. Važni su zato dobra priprema i iskustvo našeg medicinskog tima.

Bez dobre sestre nema ni dobrog doktora Zavod „Pančevac” od 15. septembra otvara polikliniku na kojoj će se raditi gastroskopija, kolonoskopija i manje hirurške intervencije na koži i potkoži. Tim je sastavljen od vrhunskih i lekara i medicinskih sestara, a kada budete zakazivali pregled ili poželeli da dobijete neku dodatnu informaciju, najpre ćete čuti prijatni glas sestre Vere Slijepčević. I posle godinu dana od odlaska u penziju nisu je zaboravili oni koji su imali kontakt sa Internim odeljenjem pančevačke Opšte bolnice. Od 42 godine staža, 36 je provela na ovom odeljenju, a od toga 28 kao odgovorna sestra na hematologiji. – Nije mi dosta. Nisam se umorila ni od pacijenata ni od posla jer ga volim. Jeste u zdravstvu teško raditi jer kontakt ni sa zdravima nije lak, a kamoli s bolesnim ljudima. Ali treba ih razumeti, jer svako ko ide kod doktora, oseća i strah. Ne zna šta će biti. Važno je poštovati ljude, i pacijente i kolege – od doktora do spremačice. U našoj branši je bitno da funkcioniše svaka karika da bismo mogli uspešno da obavimo posao – izjavila je za „Pančevac” Vera Slijepčević, medicinska sestra koja budi setu na neka vremena kada je ovo bilo zanimanje za koje se živelo, ali koja i sada, svojim odnosom prema poslu, uliva poverenje.

