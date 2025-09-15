Prvenstvo Balkana za vetarane: Ajredin Ajeti PRVAK

Prvenstvo Balkana u atletici za veterane, 34. po redu, održano je u Varaždinu. Na šampionatu je nastupilo više od 800 učesnika starijih od 35 godina iz 13 zemalja.

Kao član veteranske reprezentacije Srbije, na ovom prvenstvu učestvovao je Ajredin Ajeti , koji je od ove sezone član Atletskog kluba Panonija iz Pančeva.

Ajredin Ajeti se na ovom šampionatu takmičio u kategoriji M35 (35-39) godina.

U disciplini 3.000m stipl čez osvojio je zlatnu medalju.

U disciplini 5.000m stigao je do srebra, a u disciplinama 3000m i 1500m do bronzanog odličja.

U štafeti 800-400-200-100m trčao je prvu izmenu 800m i stigao do bronzane medalje.

Ovo je prva medalja u veteranskoj atletici koja je stigla u naš grad sa Balkanskog prvenstva i međunarodnog šampionata.

Organizatori ovog takmičenja bili su Hrvatski savez atletskih veterana i Balkanski savez atletskih veterana.

Naredne godine u Novom Mestu u Sloveniji na programu je dvoransko prvenstvo Balkana, a u Krajovi u Rumuniji Balkanski šampionat na stazi.

Na uličnoj trci za Dan grada Pančeva on će biti jedan od promotera trke, bavljenja sportom i zdravog načina života.

(Pančevac)