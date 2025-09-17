Hajdučica: Nova sportska oprema za OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“

Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 200.000 dinara sa PDV-om za nabavku sportske opreme i rekvizita.

Podrška je obezbeđena u okviru Konkursa za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju školskog i univerzitetskog sporta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u sklopu programa „Podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini“.

Na konkursu je učestvovao veliki broj saveza, sportskih klubova i udruženja, a među dobitnicima sredstava našla se i škola iz Hajdučice. Odobrena sredstva namenski će se koristiti za unapređenje školskog sporta, promociju rekreacije kod dece i omladine, kao i afirmaciju mladih u sportu.

Iz škole poručuju da je ovo značajan korak u poboljšanju uslova za rad sa učenicima:

„Velika nam je čast što smo i ove godine dobili priliku da potpišemo ugovor koji se odnosi na razvoj sporta u našoj ustanovi. Sredstva ćemo iskoristiti za nabavku neophodne opreme koja je potrebna za kvalitetniji i raznovrsniji rad sa decom, kao i za njihov kontinuirani napredak. Zahvalni smo Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu koji nas je prepoznao kao pouzdanog partnera, posebno kada je u pitanju rad sa decom i omladinom“, istakli su predstavnici škole.

(Pančevac/Pančevoinfo)

