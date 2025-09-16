Preminuo Robert Redford (89)
15:11
16.09.2025
Slavni glumac Robert Redford je preminuo u 89. godini.
Kako prenosi The New York Times, Oskarovac je umro u snu u utorak, u svom domu u saveznoj državi Juta, nedaleko od grada Provo.
Redford je decenijama bio jedan od najvećih holivudskih glumaca, pojavljujući se u hitovima kao što su Butch Cassidy and the Sundance Kid i All the President’s Men (Svi predsednikovi ljudi), prenosi Dejli Mejl.
Kasnije u karijeri počeo je da se bavi i režijom, a Oskara je osvojio 1980. godine za film Ordinary People (Obični ljudi).
(Pančevac)
