Preminuo Robert Redford (89)

15:11

16.09.2025

Slavni glumac Robert Redford je preminuo u 89. godini.

Kako prenosi The New York Times, Oskarovac je umro u snu u utorak, u svom domu u saveznoj državi Juta, nedaleko od grada Provo.

Redford je decenijama bio jedan od najvećih holivudskih glumaca, pojavljujući se u hitovima kao što su Butch Cassidy and the Sundance Kid i All the President’s Men (Svi predsednikovi ljudi), prenosi Dejli Mejl.

Kasnije u karijeri počeo je da se bavi i režijom, a Oskara je osvojio 1980. godine za film Ordinary People (Obični ljudi).

 

(Pančevac)

