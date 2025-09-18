9. Pančevo Film Festival: Besplatne projekcije od 24. do 28. septembra

9. Pančevo Film Festival – internacionalni takmičarski festival dugometražnog i kratkog filma – biće održan od 24. do 28. septembra na više lokacija u Pančevu.

Tokom pet festivalskih dana publika će imati priliku da pogleda oko četrdeset filmskih ostvarenja, a ulaz na sve projekcije je besplatan.

Jedan od posebnih programa festivala je revijalna i autorska selekcija Svetla budućnost, posvećena rediteljima koji još uvek nisu snimili dugometražni film. Ove godine u fokusu je Nikola Stojanović, nagrađivani srpski filmski reditelj i montažer, čiji će filmovi biti predstavljeni publici u subotu, 27. septembra od 17h u Apolu. Publika će nakon projekcije imati priliku da razgovara sa Nikolom Stojanovićem, postavlja pitanja i sazna više o procesu nastajanja filmova.

U selekciji će biti prikazani sledeći filmovi:

Prekid, 8’, 2014.

Mi smo videli leto, 20’, 2019.

Šerbet, 19’, 2019.

Sve kako treba, 22’, 2020.

Duhovi na mojim leđima, 15’, 2023.

Mi smo videli leto, 20’, 2019.

Ena, prepuna želje za životom, se seli u Kaliforniju, iza sebe ostavlja sve što je ikad volela. U umirućem, industrijskom gradu u Srbiji, provodi poslednji dan sa dva prijatelja iz detinjstva. Napuštena mesta bude sećanja o divljem detinjstvu, dva dečaka razdvaja ljubav za istom devojkom.

Šerbet, 19’, 2019.

Destruktivni i gladni za životom, Ena i Sale se susreću. Teret prošlosti i strahovi ih proganjaju, dok pokušavaju da otkriju šta osećaju. Kroz agresiju, na periferiji prljavog grada testiraju granice svoje ljubavi.

Sve kako treba, 22’, 2020.

Jovana, samohrana majka, želi da provede svoj rođendan sa ćerkom Sarom, ali njeni planovi su uništeni kada Sara pozove oca na rođendan.

Duhovi na mojim leđima, 15’, 2023.

Tinejdžerka Sara putuje u mali provincijski grad da prisustvuje komemoraciji svoje bake. Mirno selo je okupirano izgradnjom nove pruge. Dok se bori sa svojim strahovima, Sara pronalazi utočište u radniku sa gradilišta.

Nikola Stojanović je nagrađivani filmski reditelj i montažer. Diplomirao je kao najbolji student filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Njegovi filmovi prikazani su na više od 100 filmskih festivala širom sveta, gde su osvajali nagrade na festivalima poput Sarajevo FF, Les Arcs FF, Bafici FF, Cottbus FF, Beldocs FF i drugim. Pored filma, režira i muzičke spotove, a radio je sa umetnicima kao što su Konstrakta, Repetitor, KOIKOI… Bio je deo Berlinale Talents programa u Sarajevu 2020. godine.

9. Pančevo Film Festival realizuje se u okviru projekta „Kultura za demokratiju”, koji sprovodi Hartefakt Fondacija. Kultura za demokratiju pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje o društvenim temama koje su od važnosti za lokalne zajednice. Projekat Kultura za demokratiju podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni, kreirajući na taj način prostor za promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji. CfD projekat podžan je od strane Vlada Švajcarske, a sprovodi ga Hartefakt fond.

(Pančevac)

Pančevo film festival od 24. do 28. septembra