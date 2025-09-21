Koliko košta registracija automobila u Srbiji? Cena može ići preko 60.000 dinara i zavisi od više faktora

Registracija vozila je jedan od najvećih godišnjih izdataka za većinu domaćinstava u Srbiji.

Za auto zapremine motora od 1.500 kubika i snage oko 80 konja registracija košta od 24.000 do 31.000 dinara.

Koliko košta registracija vozila

Registracija vozila zavisi od mnogo faktora, a to su kubikaža motora, snaga, godište vozila, lokalne takse, odnosno gde se auto registruje.

Okvirni iznosi za Srbiju u 2025:

– Automobili do 1.200 kubika – oko 19.000‑23.000 dinara

– Do1.600 kubika – oko 24.000‑31.000 dinara

– Do 2.000 kubika – oko 33.000‑45.000 dinara

– Iznad 2.000 kubika može biti preko 60.000 dinara

Primera radi za auto, koji danas vozi veliki deo ljudi u Srbiji, odnosno sa parametrima 1.500 kubika, snage oko 80 konja, prosečne starosti desetak godina, registracija u Srbiji bi okvirno koštala od 24.000 do 31.000 dinara.

To je samo procena, jer tačan iznos može da varira od nekoliko faktora, a to su:

1. opština gde se registruje vozilo

2. premija osiguranja

3. stanje vozila (da li mora popravljanje pre tehničkog)

4. da li su potrebne nove tablice / administrativne takse

Premija osiguranja je jedan od najvećih troškova u okviru registracije vozila, i direktno utiče na ukupnu cenu.

Šta je premija osiguranja

To je iznos koji se plaća osiguravajućoj kući za obavezno osiguranje od autoodgovornosti. Zakonski mora da se plati pri svakoj registraciji, a visina zavisi od snage motora, odnosno što je veća snaga, veća je i premija. Jednostavnijim rečnikom rečeno ko nema štete, dobija popust, takozvani bonus, ali zato ko je imao štetu, dobiće penale, odnosno malus i automatski će platiti više. Dešava se i da neke osiguravajuće kuće daju popust starijim vozačima.

Na primer, za fizičko lice za automobil od 1.500 kubika, snage oko 80 konja, prosečne starosti desetak godina, bez šteta prethodnih godina (bonus), premija osiguranja kod najpovoljnijih kuća može biti od 12.000 do 14.000 dinara, a ako imaš malus, može biti i skuplja od 18.000.

Kolike su opštinske takse za registraciju

Na cenu registracije utiče i opština na kojoj se registruje vozilo preko lokalnih taksi i naknada. Tu je najvažnija lokalna komunalna taksa za korišćenje javnih puteva, koja može da se razlikuje čak i između susednih mesta. Tako na primer ista kubikaža može imati taksu od 3.000 u jednoj opštini, a 6.000 dinara u drugoj.

Cena tehničkog pregleda

Još jedna stavka može dodatno da poveća iznos registracije, a to je tehnički pregled. U Srbiji se propisana cena tehničkog pregleda putničkih vozila sa PDV‑om kreće u rasponu od 3.070 do 6.020 dinara. Međutim, u praksi može biti dodatnih troškova (obrasci, provizije, usluge koje neki centri dodaju), pa ukupni račun ponekad bude i veći.

(Mondo)