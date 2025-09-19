Dinamo dočekuje Partizan: Očekujemo dobru utakmicu i pobedu

Rukometaši Dinama pobedom su započeli novu sezonu u ARKUS ligi. Na uvek vrućem terenu u Kaću savladali su ekipu Jugovića.

U subotu će već biti na novom iskušenju. U Pančevo stiže šampion Parizan.

Rukometaš Veljko Čabrilo kaže da spremni dočekuju ovu utakmicu:

– Mečevi sa Partizanom uvek su zanimljivi i neizvesni do samog kraja. Atmosfera u ekipi je dobra i očekujem dobru utakmicu i pobedu, što da ne- kaže Čabrilo.

Trener Dinama Nikola Janeski ističe da je zadovoljan zalagannjem svih igrača, a posebno ističe mlade igrače na kojima klub i gradi budućnost:

– To nam je i neka ideja vodilja. Da imamo što više talentovanih mladih igrača iz čitave Srbije i da uz nekoliko iskusnih igrača stremimo ka što boljim rezultatima. Veoma smo ponosni što smo na nedovno održanom Svetskom prvenstvu za juniore i kadete imali 7. naših igrača, što znači da smo na dobrom putu- kaže Janeski.

Dinamo će 11. oktobra igrati u 1. kolu EHF KUP-a i prvu utakmicu sa češkim šampionom Karvinom, što je nov izazov za Pančevce:

– Mnogo nam znači i sticanje međunarodnog iskustva, mladi smo i poletni i željni dokazivanja tako da očekujem da savaldamo Karvinu i prođemo u naredno kolo, što bi bio veliki uspeh-kaže Čabrilo.

Utakmica sa Partizanom igra se sutra u hali sportova od 18,00 časova.

(Pančevac/GJ)