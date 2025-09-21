Odluka NBS o olakšicama za kredite: Primena od 15. oktobra

Odluka Narodne banke Srbije (NBS) o uvođenju olakšica za korisnike kredita koji imaju poteškoće u otplati zajmova stupa na snagu 20. septembra, a primenjivaće se od 15. oktobra.

Reč je o aktu koji je Izvršni odbor NBS usvojio 11. septembra, a kojim se propisuje da su banke dužne da primene razumne mere radi olakšavanja otplate kredita, ukoliko kod korisnika nastupe okolnosti koje dovode do teškog imovinskog stanja ili drugih značajnih promena na koje ne mogu da utiču. Poseban akcenat stavlja se na lične životne okolnosti korisnika.

Kao razlozi za odobravanje olakšica posebno se navode: gubitak posla, značajno smanjenje prihoda, teška bolest ili povreda koja umanjuje radnu sposobnost; teške porodične situacije poput bolesti ili smrti supružnika ili deteta, kao i razvod braka u slučajevima kada su supružnici bili sadužnici ili jemci. Dodatno, u skladu sa aktuelnim merama zaštite prava na dom, banke će u određenim slučajevima biti obavezne da korisnicima stambenih kredita omoguće zastoj u otplati od najmanje dva meseca, ako je kredit obezbeđen hipotekom na nepokretnosti u kojoj korisnik živi.

Šta podrazumevaju olakšice? Predviđene mere uključuju različite mogućnosti, poput: refinansiranja ili izmene ugovorenih uslova; produženja roka otplate; smanjenja kamatne stope; privremenog odlaganja plaćanja rata ili celokupnog iznosa kredita; delimičnog oprosta ili konsolidacije duga i proglašenja zastoja u otplati tokom kojeg se ne obračunava redovna ni zatezna kamata.

NBS je propisala da se pravo na olakšice ostvaruje kroz jedinstveni postupak koji će sprovoditi sve banke. One će biti dužne da prate otplatu kredita svojih klijenata i da, pri uočavanju ranih znakova problema, kontaktiraju korisnike i informišu ih o mogućnostima za olakšice. Predviđen je i dvostepeni proces odlučivanja: ako banka odbije zahtev, korisnik može uložiti prigovor Komisiji za olakšice unutar same banke, koja će ponovo razmotriti njegov slučaj. Kako poručuju iz NBS, ovim aktom dodatno je ojačan regulatorni okvir kojim se korisnicima finansijskih usluga pruža trajna zaštita, naročito onima koji se nađu u teškim životnim okolnostima.

Z.St.