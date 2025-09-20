Sportska dešavanja

Završena manifestacija ”Leto na Tamišu 2025

12:30

20.09.2025

Foto: Sportski savez Pančevo

Posle više od tri meseca, završena je manifestacija ”Leto na Tamišu 2025”, koja je protekla u lepim i veselim trenucima u prirodi, saopštio je Sportski savez Pančevo.

Treninzi su se sprovodili tri puta nedeljno utorkom, četvrtkom i nedeljom. Projekat je počeo 15. maja.

Veliki broj građana Pančevo je učestvovao. Od najmlađih koji se nisu videli iz čamca do najstarijih, koji su bili redovni. Gotovo svi učesnici su uživali u čarima Tamiša kao i prošle godine.

Projekat je realizovan u saradnji SK ”Sportiko” iz Pančeva, uz finansijsku podršku GU Pančevo.

(Pančevac)

