Završena manifestacija ”Leto na Tamišu 2025

ED PANČEVO: Isključenja struje za nedelju, 21. septembar
16:30
20.09.2025
14:44Ministar Mali ispratio predsednika UAE: Prisustvom na vojnoj paradi Bin Zajed ukazao veliku čast Srbiji”:
14:03Oglasio se predsednik Vučić nakon vojne parade: Ovo je ponos Srbije! Ovo je naša snaga, snaga jedinstva
14:44Ministar Mali ispratio predsednika UAE: Prisustvom na vojnoj paradi Bin Zajed ukazao veliku čast Srbiji”:
14:03Oglasio se predsednik Vučić nakon vojne parade: Ovo je ponos Srbije! Ovo je naša snaga, snaga jedinstva
Posle više od tri meseca, završena je manifestacija ”Leto na Tamišu 2025”, koja je protekla u lepim i veselim trenucima u prirodi, saopštio je Sportski savez Pančevo.
Treninzi su se sprovodili tri puta nedeljno utorkom, četvrtkom i nedeljom. Projekat je počeo 15. maja.
Veliki broj građana Pančevo je učestvovao. Od najmlađih koji se nisu videli iz čamca do najstarijih, koji su bili redovni. Gotovo svi učesnici su uživali u čarima Tamiša kao i prošle godine.
Projekat je realizovan u saradnji SK ”Sportiko” iz Pančeva, uz finansijsku podršku GU Pančevo.
(Pančevac)
16:30
20.09.2025
16:00
20.09.2025
09:56
12.09.2025
eur
117.18 RSD
aud
65.71 RSD
cad
72.12 RSD
sek
10.62 RSD
chf
125.46 RSD
gbp
134.77 RSD
usd
99.51 RSD
bam
59.91 RSD
20:10
17.09.2025
15:00
16.09.2025