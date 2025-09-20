Vučić uručio odlikovanja: Naša zastava je najlepša, jer je najskuplja – plaćena je krvlju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Intonirana je himna na svečanosti Himna Srbije “Bože pravde” intonirana je na početku svečanosti povodom odlikovanja koje će uručiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Vučić je na početku obraćanja pozdravio okupljene zvanice, i podsetio na reči Milana Rakića.

– Poštovani predsedniče RS Dodik, uvaženi predsednice Republike Srbije, poštovani predsedniče Narodne skupštinine RS Nenade, uvaženi ministri, dame i gospodo, dragi prijatelji. Veliki Milan Rakić u pesmi “Nasleđe” pevajući o jedinstvu Srba i srpstva kaže: “Ja osećam ipak ispod svežih rana, i kalema novih da kao nekad jaka u korenom starom stoji snažna hrana, neiscrpna krepokost starinskih junaka”. Mi svoju snagu crpimo iz jakih korena, uraslih u našu zemlju, našu otadžbinu. Poštovani, odlikovani, dame i gospodo, lovrati. Vratio sam se upravo iz dalekog Japana, u Osaki naši domaćini proslavili su sprski dan na svom velikom EXPO. To je bio jedan lep i uspešan dan u mom životu. Taj prelepi grad bio je sav u našim trobojkama. Ponosno se viorila naša zastava na blagom povetarcu, objasna suncem Dalekog istoka.

Ističe da je najglasnije čuo “Ave Srbija” Jovana Dučića.

– Čuo sam kao da su tu negde u mojoj blizini vladika Danilo, Njegoš, Dučić i Crnjanski, a najjasnije sam čuo “Ave Srbija”.

– Pesnik vidi što ne vide vojvode. Vide da će Srbija večno živeti. Jer mi smo tvoje biće i tvoja sudbina. Udarac tvog srca u svemiru. Večna. Proglasili su našu zastavu za najlepšu na svetu. Ne znam da li svi tako misle, ali za nas je najlepša jer je najskuplja. A najskuplja jer je plaćena nevinom krvlju. Srpski vojnik imao je promenljivu sreću. Ali nikada nije izgubio ni jednu pukovsku zastavu, znajući kakvu svetinju čuva.

