Vučić: Republika Srpska uvek može da računa na Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Republika Srpska (RS), bez obzira na težinu situacije sa kojom se bude suočavala, uvek može da računa na Srbiju.

„Pod ogromnim pritiskom je bila RS u prethodnom periodu, pod ogromnim pritiskom predsednik Dodik i njegova porodica. Republika Srpska je prošla kroz težak period, a lakši nije pred njom. Bez obzira na težinu situacije sa kojom se RS bude suočavala uvek postoji neko na koga mogu da računaju. To je majka Srbija i Srbija će uvek biti uz svoj narod“, rekao je Vučić.

On je na sednici Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu u Palati Srbija u Beogradu rekao da će Srbija dati sve od sebe „da zajedno sa našim narodom u RS sačuva mir i stabilnost, da nikoga ne povredimo, nikoga ne ugrozimo, ali da obezbedimo da ljudi u Srpskoj budu svoji na svome“.

„Kada kažem da opstanu na svojim ognjištima ne želeći bilo šta da menjam što već nije ustanovljeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Srbija je poštovala i uvek će poštovati Dejtonski mirovni sporazum „, istakao je Vučić.

Milorad Dodik je naglasio da je potreban mir na ovim prostorima. Istakao je da je ono što se dešava u Srbiji deo hibridnog rata, tj. pokušaj obojene revolucije.

– Posebna mi je čast što mogu sve da vas pozdravim danas. Ovaj savet je više od formalnog tela, on je simbol našeg zajedničkog puta, čvrstog poverenja i stalnog opredeljenja da naše paralelne veze neprestano razvijamo. Okupljanje u ovom formatu potvrđuje da je saradnja između Srbije i Srpske trajna vrednost i jedna od stubova naše ukupne politike mira i stabilnosti u regionu.

(Pančevac)

