Isključen iz saobraćaja zbog vožnje 252 km na čas na putu Pančevo – Opovo

PANČEVO – Pripadnici Uprave saobraćajne policije su 20. septembra oko 14 časova, presretačem su zaustavili vozilo „audi“ koje se na državnom putu Pančevo-Opovo u Pančevu kretalo brzinom od 252,8 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao tridesetjednogodišnji A.J., za kog je testiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije.

(Pančevac)