Hronika Hronika

Isključen iz saobraćaja zbog vožnje 252 km na čas na putu Pančevo – Opovo

11:35

21.09.2025

Podeli vest:

Foto: MUP Srbije

PANČEVO – Pripadnici Uprave saobraćajne policije su 20. septembra oko 14 časova, presretačem su zaustavili vozilo „audi“ koje se na državnom putu Pančevo-Opovo u Pančevu kretalo brzinom od 252,8 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao tridesetjednogodišnji A.J., za kog je testiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom  psihoaktivnih supstanci.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije.

(Pančevac)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.