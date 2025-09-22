KAČAREVO: UŽ „Etno-kutak” održalo Dan nacionalnih manjina s plemenitim ciljem

Kačarevačko udruženje žena „Etno-kutak” po drugi put je u subotu, 20. septembra, priredilo Dan nacionalnih manjina.

Tom prilikom su predstavnice raznih udrženja prikazale svoje rukotovorine, a uporedo s tim upriličen je i bogat kulturno-umetnički program.

Ovog puta manifestacija je imala i humanitarni karakter, s obzirom na to da su prikupljana sredstva za lečenje mladog Nemanje, obolelog od multiple skleroze.

Predsednica udruženja žena „Etno-kutak” Zora Čubrić je na otvaranju istakla da je pomenuti događaj posvećen bogatstvu različitosti, zajedništvu i uzajamnom poštovanju.

Tom prilikom predsednica „Etno-kutka” zahvalila je učesnicima, organizatorima i posetiocima što su svojim prisustvom „pokazali da je multikulturalnost naše najveće bogatsvo”, zatim i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, Sekretarijatu za poljoprivredu, na podršci i finansijskim sredstvima, kao i lokalnim institucijama: Mesnoj zajednici, komunalnom preduzeću i Domu kulture na svakoj vrsti podrške.

Na samom događaju svoje proizvode izlagali su predstavnici udruženja građana, kao i samostalni proizvođači rukotovorina.

Uporedo s tim odvijao se i bogat kulturno-umetnički program u kojem su nastupili članovi domaćeg Kulturno-umetničkog društva “Veljko Vlahović” i njihovi najmlađi članovi, a ta deca su, kao i uvek, svojim lepršavim nastupima ulepšala program.

A na štandovima je bilo izloženo mnogo toga – od preukusne hrane poput makedonskog zelnika na štandu kačarevačkog udruženja „Vardar“ i raznih kolača do mađarskih ručnih radova pod nazivom pokrstice koje je prikazao MKUD „Tamaši Aron“ iz Vojlovice.

Ova manifestacija imala je i humanitarni karakter, jer je tom prilikom prikupljana pomoć za mladog Nemanju Manića, koji se bori s multiplom sklerozom.

Ovaj dvadesetpetogodišnjak od pomenute opake bolesti treba urgentno da se leči u Rusiji, zašta mu je neophodno oko 53.000 evra, a trenutno mu otprilike nnedostaje nešto više od polovine neophodne sume.

Svi koji žele da pomognu ovom dobrodušnom mladiću, pored ostalog, mogu da pošalju SMS poruku sa brojem 1834 na broj telefona 3030 fondacije „Budi human”.

(Pančevac/J. Filipović)

