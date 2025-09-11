KAČAREVO: „Šumska bajka“ u petak od 18 sati u Domu omladine

Kačarevački Dom kulture nastavlja sa Kulturnim letom sadržajima.

Nakon što je organizovana interaktivna pozorišna predstava „Doživljaji Mate Dangube“ u ponedeljak, 1. septembra, povodom polaska đaka prvaka u školu, sledi i novi pozorišni komad koji će obradovati mališane iz tog mesta.

Predstava „Šumska bajka“ biće održana u petak, 12. septembra, u 18 sati u Domu omladine Kačarevo, a ulaz je slobodan.

Ovaj komad namenjen je deci od dve do dvanaest godina.

Devojčica Sunčica upoznaje šumsku vilu Cvetanu i šumskog duha Čađavka Smogovića, koji je zaslepljuje svojom čarolijom, ali magija šumskog cveća takođe ima svoje adute i čaroliju koje Cvetana neće štedeti da Sunčicu izbavi iz ralja „magije šumskog smoga“.

U predstavi se deci šalju poruke na kreativan, duhovit i zabavan način.

Glumci pozorišta „Jelenica“ ih kroz svoje simpatične, zabavne i pomalo vickaste likove podstiču na pozitivan stav pema zaštiti šivotne sredine i prirode, kao i na to da treba da se igraju, da provedu što više vremena u prirodi, a ne kod kuće kraj televizora, kompjutera ili sa mobilnim telefonom.

(Pančevac/J. Filipović)

Dom kulture Kačarevo: Večeras monodrama „Pupinove zlatne lestve“

Prvi turnir za mlađe kategorije „Kačarevo 2025“