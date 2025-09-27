Pančevo Zdravlje

Nove zdravstvene usluge u Zavodu „Pančevac“: Zakažite hirurški pregled i skener

15:16

27.09.2025

Foto: Pančevac

Ordinacija iz oblasti opšte hirurgije „Pančevac 2025“ počela je sa radom 22. septembra  u Ulici Vuka Karadžića 1. Telefon: 062/62-62-90) 

Od ponedeljka na istoj adresi radi i skener (zakazivanje na 062/626-100)

(Pančevac/S.L.)

