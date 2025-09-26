Opšta bolnica Vršac sprema se za rekonstrukciju: Premeštaju se odeljenja i službe

Opšta bolnica Vršac obaveštava korisnike usluga, da će u cilju priprema za predstojeću rekonstrukciju, biti izvršene organizacione promene u internističkom sektoru, kako bi se pacijentima obezbedila brža, dostupnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita u oblasti interne medicine.

„Ove promene podrazumevaju spajanje postojećih službi internističkog sektora u jedinstvenu Službu interne medicine. U okviru procesa, kardiologija sa koronarnom jedinicom i nefrologija izmeštaju se iz zgrade Internog odeljenja na nove lokacije, dok Odsek hemodijalize nastavlja sa radom na postojećoj lokaciji. Novi model rada omogućiće bolje korišćenje kadrova i prostora, kao i efikasnije zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata“, kaže dr Ivan Ivanović direktor Opšte bolnice Vršac.

Od četvrtka 25. septembra, organizacioni delovi Službe interne medicine nalaziće se na sledećom lokacijama u Opštoj bolnici Vršac:

· Prijemna internistička ambulanta će se nalaziti na ulazu u centralnu zgradu bolnice, levo – preko puta Službe hitne medicinske pomoći,

· Deo novoformirane Službe interne medicine – Zajednički internistički odsek – (Kardiologija i Nefrologija ) biće preseljen u objekat bolnice, na prvi sprat, u prostor gde se do sada nalazila Hirurgija „A“

· Služba Opšte hirurgije nalaziće se na lokaciji sadašnje Hirurgije „B“ na drugom spratu nove zgrade bolnice,

· Koronarna jedinica će biti preseljena u prostor u kom se nalazi Odsek intenzivne nege, koji ostaje na istoj lokaciji, na prvom spratu nove zgrade bolnice.

· Specijalistička internistička ambulanta ostaje na istoj lokaciji, u suterenu u zgradi Internog odeljenja.

„U narednom periodu očekuje se još prostornih promena o kojima će građani biti pravovremeno obavešteni putem sredstava javnog informisanja. Opšta bolnica Vršac ostaje posvećena kontinuiranom unapređenju zdravstvenih usluga i bezbednosti pacijenata“, kaže dr Ivanović.

(EVršac)