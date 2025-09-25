Plandište: Svečana akademija „U čast predaka Solunaca“ 27. septembra

Povodom velikog jubileja, 100 godina od kolonizacije srpskih ratnih dobrovoljaca i stvaranja kolonističkih naselja u okolini Mariolane (današnjeg Plandišta), u subotu 27. septembra, na Krstovdan, u 18 časova, u bioskopskoj sali u Plandištu biće održana svečana akademija pod nazivom „U čast predaka Solunaca“.

Ovaj značajan događaj organizuju: Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912–1918, njihovih potomaka i poštovalaca „Obilić 1912–1918“,

Crkvena opština Plandište,

Opština Plandište i

Kulturno-obrazovni centar „Vuk Karadžić“.

U programu učestvuju:

U okolini Plandišta postoji čak sedam naselja koja su nastala kao plod kolonizacije dobrovoljaca nakon Prvog svetskog rata: Miletićevo, Banatski Sokolac, Aleksandrov Gaj (Kupinik), Kolonija Velika Greda, Kolonija Hajdučica, Kolonija Stari Lec i Kolonija Kriva Bara (Markovićevo). Ova naselja danas svedoče o hrabrosti, požrtvovanosti i trajnom doprinosu srpskih ratnika i njihovih potomaka u izgradnji društva i identiteta ovog dela Banata.

Svečana akademija ima za cilj da neguje kulturu sećanja, oda počast precima – dobrovoljcima Velikog rata i podseti na značaj kolonističkog nasleđa u ovom kraju.

(Pančevac)