Plandište: Svečana akademija „U čast predaka Solunaca“ 27. septembra
Povodom velikog jubileja, 100 godina od kolonizacije srpskih ratnih dobrovoljaca i stvaranja kolonističkih naselja u okolini Mariolane (današnjeg Plandišta), u subotu 27. septembra, na Krstovdan, u 18 časova, u bioskopskoj sali u Plandištu biće održana svečana akademija pod nazivom „U čast predaka Solunaca“.
Ovaj značajan događaj organizuju:
Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912–1918, njihovih potomaka i poštovalaca „Obilić 1912–1918“,
Crkvena opština Plandište,
Opština Plandište i
Kulturno-obrazovni centar „Vuk Karadžić“.
U programu učestvuju:
U okolini Plandišta postoji čak sedam naselja koja su nastala kao plod kolonizacije dobrovoljaca nakon Prvog svetskog rata: Miletićevo, Banatski Sokolac, Aleksandrov Gaj (Kupinik), Kolonija Velika Greda, Kolonija Hajdučica, Kolonija Stari Lec i Kolonija Kriva Bara (Markovićevo). Ova naselja danas svedoče o hrabrosti, požrtvovanosti i trajnom doprinosu srpskih ratnika i njihovih potomaka u izgradnji društva i identiteta ovog dela Banata.
Svečana akademija ima za cilj da neguje kulturu sećanja, oda počast precima – dobrovoljcima Velikog rata i podseti na značaj kolonističkog nasleđa u ovom kraju.
